IL PIANETA ROSSO Su Italia 1 il film con Val Kilmer oggi | 27 ottobre 2018

"Un radar dall'Argentario a Marte" : un convegno per parlare dell'acqua nel PIANETA rosso : ... è la volta, sabato 27 ottobre alle 11.30, sempre nella sala consiliare e con la collaborazione del centro studi Don Pietro Fanciulli, della scienza. " Un radar dall'Argentario a Marte ", questo il ...

La NASA pianifica Mars 2020 : il percorso sul PIANETA ROSSO prevede due fermate :

Marte - nell'acqua scoperta sul PIANETA ROSSO c'è ossigeno per sostenere la vita : Finora, forme di vita in grado di respirare ossigeno su Marte si ritenevano impossibili, perché l'atmosfera del Pianeta Rosso è poverissima di questo gas. Adesso, invece, lo scenario cambia ...

Marte - scoperta storica : nell’acqua del PIANETA ROSSO c’è abbastanza ossigeno per ospitare la vita : Uno studio del California Institute of Technology (Caltech) pubblicato sul Nature Geoscience, ha rilevato che nell’acqua salata che si trova nel sottosuolo di Marte c’è ossigeno sufficiente per ospitare la vita. Secondo la ricerca condotta dal gruppo di Vlada Stamenkovic l’ossigeno potrebbe sostenere la vita di microrganismi e animali più complessi, come spugne. Finora si riteneva che fosse impossibile la presenza di forme di ...

Marte : scovato il rover NASA Opportunity tra le sabbie del PIANETA Rosso : Il satellite NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) è riuscito a scovare dopo 4 mesi il rover Opportunity, che riemerge così dalla tempesta di sabbia che ha avvolto Marte e che si sta pian piano attenuando. Appare come un puntino luminoso circondato dalla sabbia rossastra. “Non siamo ancora riusciti a metterci in contatto con il rover“, spiegano gli esperti del Jet Propulsion Laboratory NASA di Pasadena: Opportunity è infatti in ...

Palermo : "alla scoperta del PIANETA rosso" : A seguire, a partire dalle 20.30, alcuni percorsi all'interno del museo e del planetario con spettacoli a tema con spiegazioni scientifiche sui vari studi finora eseguiti su questo splendido pianeta. ...

Vita su Marte - nel sottosuolo del PIANETA ROSSO emergono nuove prove : “simile ai luoghi della Terra dove abbiamo vita sotterranea” : Dal sottosuolo di Marte emergono altre prove della possibilita’ di una vita passata: dopo la scoperta del lago di acqua liquida e salata sotto la superficie del pianeta, arrivano le prove che le rocce nascoste nelle profondita’ avevano energia chimica sufficiente ad alimentare forme di vita elementare, simili a quelle che vivono oggi nelle profondita’ della Terra. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Earth and Planetary ...

Marte - astronavi interplanetarie gru spaziali e robot per costruire igloo ai poli. Così l’uomo conquisterà il PIANETA Rosso : astronavi interplanetarie, gru spaziali e robot per costruire igloo ai poli per preparare la missione umana su Marte. La data fissata per il 2030 che sembrava diventata all’improvviso incerta potrebbe essere invece rispettata dalla Nasa. E scienziati e ricercatori continuano a studiare per portare il primo uomo sul Pianeta Rosso. Anche se in qualche mondo con il rover Curiosity qualcosa fatto da noi laggiù c’è già arrivato. Su Marte ...

Marte - è italiana la scoperta dell’acqua sul PIANETA rosso. Ma perché ci sia vita servono tre cose : Un vero peccato. Di recente la stampa che ci riguarda non è particolarmente gratificante, il che rende ancora più spiacevole che non venga data la giusta evidenza a una notizia che ci onora come Paese. Il 3 agosto 2018 sul numero 6401 del volume 362, pagine 490-493 di Science, viene pubblicato un rapporto – prima firma Roberto Orosei dell’Istituto di Radioastronomia, presso l’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna, seguita da altre ...

Spazio : ecco cos’è il Mars Helicopter - il piccolo elicottero solcherà i cieli del PIANETA Rosso : Il Mars Helicopter è piccolo elicottero autonomo, sviluppato dalla NASA, che viaggerà a bordo della missione Mars 2020, in programma tra due anni. Il suo compito è fungere da dimostratore tecnologico per veicoli dello stesso tipo che potrebbero essere usati per le missioni esplorative del futuro. L’elicottero ha un peso piuma di 1,8 chili ed è munito di doppie pale controrotanti in grado di compiere circa 3000 giri al minuto. A bordo sono ...