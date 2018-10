Il Liverpool è una macchina da guerra | Cardiff al tappeto | primato in Premier per Klopp

Liverpool - Salah consegna la maglia ad una sua tifosa : in cambio riceve un pacco regalo : Due gol e… pacchetto speciale, confezionato con cura proprio per lui. Simpatico fuori programma per Mohamed Salah subito dopo il match di Champions League tra Liverpool e Stella Rossa, vinto dai '...

Liverpool - altra tegola per Klopp : anche Manè si infortuna in nazionale : ROMA - La sosta dei campionati europei per gli impegni delle nazionali rischia di creare qualche problema al Liverpool a causa degli infortuni. Dopo Salah e Van Dijk , anche il senegalese Sadio Manè ...

Naby Keita una notte in ospedale dopo essersi accasciato durante Napoli-Liverpool : Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore del Liverpool Naby Keita hanno escluso la presenza di patologie in corso.Tuttavia il centrocampista, uscito anzitempo dal campo a seguito di un forte trauma nel corso di Napoli-Liverpool, ha trascorso la notte in ospedale e rimarrà in osservazione prima di essere dimesso con ogni probabilità nella giornata di oggi.Il calciatore, che non ha mai perso conoscenza, è ...

Liverpool - Klopp : 'Il Napoli è una grande squadra : sarà una partita fantastica' : Queste le dichiarazioni di Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky Sport prima gara sfida del San Paolo contro il Napoli. 'Qualche cambiamento è dovuto all'avversario e alle tante partite giocate. Sicuramente ci aspettiamo un bel risultato, sarà una partita ...

Napoli-Liverpool - Klopp : 'Ammiro Ancelotti - è una volpe. Non vedo un grande gap tra noi e gli azzurri' : Una gara affascinante, senza dubbio tra quelle più emozionanti dell'intera fase a gironi di Champions League . Subito Napoli-Liverpool nella seconda giornata del gruppo C, un match che promette ...

Napoli : esame Liverpool - Verdi scalpita per una maglia da titolare : Preoccupazioni di ordine pubblico, notevole schieramento di forze dell'ordine e le parole del sindaco de Magistris a corredo: 'Mi auguro che sia una bella giornata di sport sugli spalti ed in città e ...

Chelsea - Sarri : 'Il Napoli conosce il Liverpool - non gli serve una spia' : LONDRA - ' Io la spia perfetta per il Napoli? Il Napoli conosce benissimo il Liverpool e mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti... Li stanno già seguendo '. Maurizio Sarri non ritiene di ...

Sarri : 'Il Napoli conosce il Liverpool - non serve una spia' : LONDRA - ' Io la spia perfetta per il Napoli? Il Napoli conosce benissimo il Liverpool e mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti... Li stanno già seguendo '. Maurizio Sarri non ritiene di ...

Che gol ha fatto Hazard? Salta tutta Liverpool e poi scaglia una bomba! [VIDEO] : Chelsea, gol pazzesco di Hazard contro il Liverpool in Carabao Cup, il belga Salta tutti e poi insacca un ‘golazo’ Il Chelsea ha vinto per 2-1 in casa del Liverpool in Carabao Cup. Una bella gara tra due delle squadre più forti d’Inghilterra, ma oggi si deve imperativamente parlare della rete di Eden Hazard. Rinato anche grazie alla cura Sarri, il calciatore belga ha fatto un gol pazzesco, Saltando tutta la difesa ...