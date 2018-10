Il grande cuore di Napoli | tutti in fila al Plebiscito per salvare il piccolo Alex

Tutto pronto nel cuore del Parco Nazionale della Val grande per il XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Un intero viaggio attraversando le Alpi in bicicletta. Siamo arrivati ieri sera in bicicletta. Siamo partiti da Rovereto e la scelta era se passare per le montagne o per la Pianura Padana. In compagnia anche del nostro cane, trainato nel carrellino, abbiamo preferito le montagne. Partiti da Rovereto abbiamo seguito la ciclabile dell’Adige fino a Mezzocorona perr salire a Spormaggiore”. E’ la storia di Linda Tambosi, la Guida Ambientale ...

StraGenova - una grande corsa col cuore : grande successo di pubblico per l’evento benefico. I fondi raccolti con l’iniziativa promossa dal Secolo XIX finanzieranno un progetto per i quartieri colpiti dal disastro

TV - Rai Scuola : “Il grande Rift : il cuore selvaggio dell’Africa” - puntata dedicata al fuoco : Le forze geologiche che hanno modellato la Great Rift Valley nell’Africa dell’est e che l’hanno trasformata in uno dei paesaggi naturalistici più ricchi del mondo. Ne parla “Il grande Rift: il cuore selvaggio dell’Africa”, la serie in tre puntate realizzata dalla BBC, in onda da lunedì 15 ottobre alle 17.30 su Rai Scuola. La prima puntata è dedicata a un elemento solitamente portatore di distruzione: il fuoco. La singolare fauna selvatica del ...

Il monologo di Valerio Mastandrea : «I figli ti invecchiano - ma il tuo cuore non è mai stato così grande» : «I figli ti invecchiano perché passi le giornate curvo su di loro e la tua colonna vertebrale assume quella postura, perché parli lentamente affinché ti capiscano e quindi sembri rallentato, perché ti trasmettono malattie che il loro sistema immunitario sconfigge in pochi giorni e il tuo in settimane, perché ti tolgono il sonno per sempre». In cinque minuti, Valerio Mastandrea, nella terza puntata di Epcc a teatro, lo show di Alessandro Cattelan ...

Cristina Parodi/ A La Prima volta “un'Italia fatta di persone con un grande cuore - un grande coraggio” : Cristina Parodi racconta in un'intervista a Radio Corriere Tv la sua nuova avventura in "La Prima volta". Su Rai Uno continuerà la sua avventura durante la domenica pomeriggio.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:06:00 GMT)

IL grande cuore DI CLARA/ Su Rete 4 il film con Whoopi Goldberg (oggi - 3 ottobre 2018) : Il GRANDE CUORE di CLARA, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 3 ottobre 2018. Nel cast: Whoopi Goldberg e Neil Patrick Harris, alla regia Robert Mulligan. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:07:00 GMT)

MARTINA HAMDY/ “Il mio cuore è impegnato - anche se….” (grande Fratello Vip 2018) : MARTINA HAMDY non solo è entrata nelle case degli italiani grazie alle previsioni del meteo, ma anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2018(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 00:36:00 GMT)

grande Fratello Vip 3 - Elia Fongaro è convinto di piacere a Silvia Provvedi : "Ricucirò il suo cuore" : L'atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip, reality show in onda sulle reti Mediaset, generalmente parlando, è buona, nonostante si stiano delineando pian piano le prime incompatibilità tra i vari concorrenti.Nella Casa vera e propria (una parte dei concorrenti, come sappiamo, si trova nella Caverna), l'unico concorrente che sta facendo fatica ad integrarsi con il gruppo è Elia Fongaro, ex velino di Striscia la Notizia.prosegui la ...

XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche nel cuore del Parco Nazionale della Val grande : “Sarà dedicato alla “Etica nel lavorare in ambiente e con l’ambiente”, il XXVI Meeting Nazionale delle 3500 Guide Ambientali Escursionistiche italiane aderenti all’AIGAE, con ben 24 ore di formazione, workshop, escursioni aperte alla stampa, briefing e convention, quest’anno in programma dal 17 al 21 Ottobre nel Parco Nazionale della Val Grande”: lo ha annunciato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale della più importante associazione ...

grande Fratello Vip - paura nel cuore della notte : attacco di panico per Ivan Cattaneo - vuole scappare : paura nel cuore della notte nella casa del Grande Fratello Vip, quando Ivan Cattaneo è stato a un passo dall'abbandono. Il cantante ha avuto un attacco di panico durante la prima notte del reality ...

Cagliari - Muzzi su Tabarez : “Lo porto sempre nel cuore - è un grande maestro” : Muzzi SU Tabarez- Roberto Muzzi, ex attaccante del Cagliari, intervenuto in esclusiva ai microfoni di “SportNews.eu”, ha raccontato il suo passato in maglia rossoblù e il suo rapporto speciale con Tabarez, ex allenatore del Cagliari e oggi ct dell’Uruguay, fresco di rinnovo contrattuale per al altri 4 anni con la “Celeste”. Muzzi sottolinea la grande […] L'articolo Cagliari, Muzzi su Tabarez: “Lo porto ...

Emma Marrone in ospedale a trovare una fan. Elena Santarelli la ringrazia : Hai un cuore grande - grazie”. Guarda il VIDEO di Emma : Emma Marrone torna in ospedale per regalare un sorriso ad una sua fan ed Elena Santarelli la ringrazia pubblicamente. La cantante salentina, infatti, L'articolo Emma Marrone in ospedale a trovare una fan. Elena Santarelli la ringrazia:Hai un cuore grande,grazie”. Guarda il VIDEO di Emma proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pazza Inter - la Champions ti fa bella : Icardi - Vecino ed un grande cuore massacrano il Tottenham - esplode San Siro! : Inter vittoriosa contro il Tottenham alla prima in Champions League, capitan Icardi e Vecino hanno fatto impazzire San Siro Inter, che favola. Il salvatore dei nerazzurri si chiama ancora una volta Mauro Icardi, vero e proprio trascinatore della sua squadra. Il capitano ha mandato in visibilio San Siro, una bolgia questa sera durante la gara contro il Tottenham. Lui ha riacceso la fiamma, fiamma tenuta viva e fatta esplodere ...