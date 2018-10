Il grande cuore di Napoli - tutti in fila al Plebiscito per salvare il piccolo Alex : «Ma i tamponi stanno finendo» : Napoli e i napoletani hanno risposto in massa all'appello della famiglia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di...

Il grande cuore di Napoli : tutti in fila al Plebiscito per salvare il piccolo Alex : Serve un midollo osseo geneticamente compatibile per effettuare un trapianto in extremis e salvare la vita al piccolo Alessandro. Dopo Milano, la catena di solidarietà - che ha unito la...

Tutto pronto nel cuore del Parco Nazionale della Val grande per il XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Un intero viaggio attraversando le Alpi in bicicletta. Siamo arrivati ieri sera in bicicletta. Siamo partiti da Rovereto e la scelta era se passare per le montagne o per la Pianura Padana. In compagnia anche del nostro cane, trainato nel carrellino, abbiamo preferito le montagne. Partiti da Rovereto abbiamo seguito la ciclabile dell’Adige fino a Mezzocorona perr salire a Spormaggiore”. E’ la storia di Linda Tambosi, la Guida Ambientale ...

StraGenova - una grande corsa col cuore : grande successo di pubblico per l’evento benefico. I fondi raccolti con l’iniziativa promossa dal Secolo XIX finanzieranno un progetto per i quartieri colpiti dal disastro

TV - Rai Scuola : “Il grande Rift : il cuore selvaggio dell’Africa” - puntata dedicata al fuoco : Le forze geologiche che hanno modellato la Great Rift Valley nell’Africa dell’est e che l’hanno trasformata in uno dei paesaggi naturalistici più ricchi del mondo. Ne parla “Il grande Rift: il cuore selvaggio dell’Africa”, la serie in tre puntate realizzata dalla BBC, in onda da lunedì 15 ottobre alle 17.30 su Rai Scuola. La prima puntata è dedicata a un elemento solitamente portatore di distruzione: il fuoco. La singolare fauna selvatica del ...

Il monologo di Valerio Mastandrea : «I figli ti invecchiano - ma il tuo cuore non è mai stato così grande» : «I figli ti invecchiano perché passi le giornate curvo su di loro e la tua colonna vertebrale assume quella postura, perché parli lentamente affinché ti capiscano e quindi sembri rallentato, perché ti trasmettono malattie che il loro sistema immunitario sconfigge in pochi giorni e il tuo in settimane, perché ti tolgono il sonno per sempre». In cinque minuti, Valerio Mastandrea, nella terza puntata di Epcc a teatro, lo show di Alessandro Cattelan ...

Cristina Parodi/ A La Prima volta “un'Italia fatta di persone con un grande cuore - un grande coraggio” : Cristina Parodi racconta in un'intervista a Radio Corriere Tv la sua nuova avventura in "La Prima volta". Su Rai Uno continuerà la sua avventura durante la domenica pomeriggio.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:06:00 GMT)

IL grande cuore DI CLARA/ Su Rete 4 il film con Whoopi Goldberg (oggi - 3 ottobre 2018) : Il GRANDE CUORE di CLARA, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 3 ottobre 2018. Nel cast: Whoopi Goldberg e Neil Patrick Harris, alla regia Robert Mulligan. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:07:00 GMT)

MARTINA HAMDY/ “Il mio cuore è impegnato - anche se….” (grande Fratello Vip 2018) : MARTINA HAMDY non solo è entrata nelle case degli italiani grazie alle previsioni del meteo, ma anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2018(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 00:36:00 GMT)

grande Fratello Vip 3 - Elia Fongaro è convinto di piacere a Silvia Provvedi : "Ricucirò il suo cuore" : L'atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip, reality show in onda sulle reti Mediaset, generalmente parlando, è buona, nonostante si stiano delineando pian piano le prime incompatibilità tra i vari concorrenti.Nella Casa vera e propria (una parte dei concorrenti, come sappiamo, si trova nella Caverna), l'unico concorrente che sta facendo fatica ad integrarsi con il gruppo è Elia Fongaro, ex velino di Striscia la Notizia.prosegui la ...

XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche nel cuore del Parco Nazionale della Val grande : “Sarà dedicato alla “Etica nel lavorare in ambiente e con l’ambiente”, il XXVI Meeting Nazionale delle 3500 Guide Ambientali Escursionistiche italiane aderenti all’AIGAE, con ben 24 ore di formazione, workshop, escursioni aperte alla stampa, briefing e convention, quest’anno in programma dal 17 al 21 Ottobre nel Parco Nazionale della Val Grande”: lo ha annunciato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale della più importante associazione ...

grande Fratello Vip - paura nel cuore della notte : attacco di panico per Ivan Cattaneo - vuole scappare : paura nel cuore della notte nella casa del Grande Fratello Vip, quando Ivan Cattaneo è stato a un passo dall'abbandono. Il cantante ha avuto un attacco di panico durante la prima notte del reality ...

Cagliari - Muzzi su Tabarez : “Lo porto sempre nel cuore - è un grande maestro” : Muzzi SU Tabarez- Roberto Muzzi, ex attaccante del Cagliari, intervenuto in esclusiva ai microfoni di “SportNews.eu”, ha raccontato il suo passato in maglia rossoblù e il suo rapporto speciale con Tabarez, ex allenatore del Cagliari e oggi ct dell’Uruguay, fresco di rinnovo contrattuale per al altri 4 anni con la “Celeste”. Muzzi sottolinea la grande […] L'articolo Cagliari, Muzzi su Tabarez: “Lo porto ...

Emma Marrone in ospedale a trovare una fan. Elena Santarelli la ringrazia : Hai un cuore grande - grazie”. Guarda il VIDEO di Emma : Emma Marrone torna in ospedale per regalare un sorriso ad una sua fan ed Elena Santarelli la ringrazia pubblicamente. La cantante salentina, infatti, L'articolo Emma Marrone in ospedale a trovare una fan. Elena Santarelli la ringrazia:Hai un cuore grande,grazie”. Guarda il VIDEO di Emma proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.