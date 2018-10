Il frutto del lavoro di una cooperativa agricola

Corea - la tessitura di pace della Santa Sede "darà frutto a suo tempo" : 'Vedere il Papa in Corea del Nord è un sogno che speriamo diventi presto realtà - aggiunge - per dimostrare che la pace non è solo un'opera politica e diplomatica. Per avere la pace bisogna toccare ...

fruttosio della frutta vs fruttosio di sintesi : quali differenze? : Se ne sentono veramente di tutti i colori sull’assunzione della frutta nei soggetti che soffrono di diabete o di resistenza...

Il mini frutto pieno di vitamine supera il test della salute : Un frutto-scudo della salute, approvato da SmartFood, programma di ricerca in Scienza della nutrizione e comunicazione della Fondazione dell'Istituto europeo di oncologia, Ieo,. Fondazione che «ha ...

Kiwi - boom per la produzione made in Italy del prelibato “frutto dell’autunno” dalle virtù benefiche eccezionali per il corpo umano : È iniziata la raccolta dei Kiwi Zespri coltivati in Italia e presto sulle nostre tavole gusteremo tutto il sapore e la bontà dei Kiwi Zespri made in Italy. Continua la crescita inarrestabile della produzione italiana del Kiwi SunGold, che quest’anno registra un aumento del 70% a volume rispetto al 2017, per un totale di 30.000 tonnellate di Kiwi SunGold, quasi il doppio rispetto alle 18.000 tonnellate raccolte lo scorso anno. Un vero e proprio ...

Italia campione del mondo di hockey su carrozzina : battuta la Danimarca ai rigori. “Titolo frutto di duro lavoro e sacrifici” : La Nazionale Italiana di hockey su carrozzina è campione del mondo e non era mai successo prima. L’Italia ha vinto la finale del Mondiale nella sera del 30 settembre a Lignano Sabbiadoro. Nel match più importante della competizione internazionale gli azzurri hanno battuto 2-1 ai rigori la Danimarca, soffrendo il giusto in una partita equilibrata ma sempre con la giusta determinazione e consapevolezza dei propri mezzi. “È un momento storico per ...

Papa : abusi anche frutto del male del clericalismo : Città del Vaticano, 8 set., askanews, - 'Cari fratelli, fuggite il clericalismo, modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa, molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati ...

Papa : abusi anche frutto del male del clericalismo : Città del Vaticano, 8 set., askanews, - "Cari fratelli, fuggite il clericalismo, modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa, molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati ...

Slitta la sentenza sul sequestro dei 49 milioni della Lega. Il Carroccio : “Soldi in cassa sono frutto di donazioni” : La decisione definitiva sul sequestro dei conti correnti della Lega Nord in relazione alla condanna per truffa sui rimborsi elettorali comminata all'ex segretario Umberto Bossi e all'ex tesoriere Francesco Belsito potrebbe arrivare nella giornata di domani. I giudici si sono riservati di decidere.Continua a leggere

Apnea - Mariafelicia Carraturo : “Il mio record del mondo frutto dell’istinto e della passione” : L’hanno chiamata la “Mamma che domina gli abissi“, dopo il record del mondo CMAS di Apnea in assetto variabile con la monopinna. Ma Mariafelicia Carraturo, 48enne napoletana partita due mesi fa alla volta di Sharm el-Sheikh in Egitto, ha realizzato la sua impresa, raggiungendo i 115 metri in 3 minuti e 4 secondi (facendo meglio del precedente primato di 112 metri detenuto dalla turca Derya Can), con semplicità, senza sentirsi ...

Salute : dall’estratto di un frutto dell’Amazzonia un possibile aiuto contro l’obesità : Un estratto del camu camu, un frutto dell’Amazzonia, bloccava l’obesità in topi sottoposti ad una dieta ricca di zuccheri e grassi, affermano i ricercatori dell’Université Laval and e del Quebec Heart and Lung Institute Research Centre. La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Gut, suggerisce che i fitochimici del camu camu potrebbero svolgere un ruolo nella lotta all’obesità e alle malattie metaboliche. La composizione chimica del camu ...

"Non si taglia il frutto del lavoro" Pensioni - la Lega stoppa Di Maio : La Lega risponde ufficialmente a Luigi Di Maio sul tema del taglio delle cosiddette Pensioni d'oro. Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, esponente della Lega, afferma ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Migranti - Ascani (PD) vs Di Stefano (M5S) : “Rivedete Dublino - basta propaganda”. “frutto della follia di governi come il vostro” : Anna Ascani (PD) contro il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S) si sono confrontati a Omnibus (La7) sul tema immigrazione. L’esponente del Partito Democratico afferma che il governo fino ad ora ha fatto solo propaganda e non fatti: perché non fa approvare la revisione dei trattati di Dublino? L'articolo Migranti, Ascani (PD) vs Di Stefano (M5S): “Rivedete Dublino, basta propaganda”. “Frutto ...

Il crollo di Genova è il frutto di un paese ostaggio del cemento. Cambiamo rotta : E mentre in Italia il suolo libero viene cementificato al ritmo di 15 ettari al giorno, e 2 metri quadrati al secondo (dati Ispra 2018), i vecchi ponti crollano, massacrando chi c’era sopra e chi c’era sotto, portando via per sempre decine di vite. Non riusciamo a fare la manutenzione delle strade e autostrade esistenti, ma continuiamo a costruirne di nuove. L’aumento di traffico è stato esponenziale, negli ultimi decenni, logorando ponti, ...