Il fratello lo caccia di casa perché è gay | costretto a vivere in un sottoscala tra topi

(Di sabato 27 ottobre 2018) Alle offese, alle minacce, anche pesanti, è abituato. D'altra parte, in famiglia il suo orientamento sessuale non è stato accettato mai, racconta ad HuffPost. Ma che unarrivasse arlo diperché è gay, forse non se lo sarebbe aspettato. Non che in passato fosse stato gentile, S. aveva anche denunciato le offese omofobe, ma non pensava arrivasse a tanto. Invece è successo e dal 2 ottobre, quando, al ritorno da una visita in ospedale a Napoli, ha trovato tutte le sue cose ammonticchiate fuori dalla porta, la serratura cambiata. S. M., che abita a Monte di Procida, vive in une insetti, niente acqua corrente né servizi igienici, il wc è un bidone di plastica di notte una fogna di giorno, la doccia una fontana poco distante. S. consuma le giornate nella speranza di mettere insieme il pranzo con la cena e ...