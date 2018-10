Il Cazzomarro | come si fa e cos’è

vanityfair

(Di domenica 28 ottobre 2018) Si chiama «», o «cazzmarr», o «cazz’Marr» è famoso in tutta la Puglia e in Basilicata, ma a farlo diventare celebre in tutta Italia sono bastati pochi minuti di Antonella Clerici, che nella prima puntata di Portobello del 27 ottobre 2018, ha voluto dare una soluzione a una lunga diatriba – ilè pugliese o lucano? – con tanto di testimonianze in studio, hashtag (#) e doppisensi. Ma cos’è esattamente? In primo luogo, è un piatto, anzi il vero piatto della tradizione. Ricetta povera di un tempo in cui della carne non si mangiavano solo filetti e tagli pregiati ma il Quinto Quarto, le interiora, entravano nelle ricette tipiche di tutta la Penisola. Foto: Casa Adele Ilè, in sintesi, un rotolo di interiora, ma quello che lo rende speciale, è che sono interiora di ovino. Insomma: cuore, polmoni, fegato e intestino di agnello. La ...