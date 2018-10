Il caos delle Anagrafi colpisce ancora | quattro mesi per i cambi di residenza

Ripescaggi - è caos : ecco la sentenza che ribalta tutto - le tappe di una vicenda vergognosa. Ecco i NOMI delle squadre riammesse in Serie B : Ripescaggi– E’ in arrivo una clamorosa rivoluzione il campionato di Serie B pronta a stravolgere anche quello di Serie C. La decisione di ieri del Tar è stata incredibile, sentenza che sconfessa sia la Lega di B che la Federcalcio sul blocco dei Ripescaggi e sulla Serie B a 19 squadre, si è deciso di riportare il campionato a 22 squadre. La nuova udienza è stata fissata per il 26 marzo 2019 ma risulta impossibile aspettare ...

caos Serie B - la Lega rimane in attesa delle decisioni della Figc : La Lega di B rimane in attesa delle decisioni che la Figc vorrà adottare per ottenere la definitiva chiarezza sul tema. Dalla Lega cadetta è questa la posizione che filtra dopo aver appreso la notizia ...

Da oggi blocco dei diesel più inquinanti : regole diverse a seconda delle zone - rischio caos : Al via la stretta sui veicoli più inquinanti. Divieti diversi a seconda dei territori interessati: le limitazioni infatti...

Pace fiscale - sarà condono tombale o nuova rottamazione delle cartelle? Le ipotesi (e il rischio caos tra sanatorie) : Un condono tombale o una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali alle stesse condizioni delle ultime due, combinata con uno sconto per chiudere i contenziosi col fisco modulato sul grado di giudizio. Senza troppe alternative o vie di mezzo. È questo quello che si aspettano gli addetti ai lavori dalla Pace fiscale tanto cara al Carroccio. “Non vedo cos’altro si possa fare se non questo”, sostiene un fiscalista di lungo corso mentre ...

Roma - Casa delle Donne e onlus sotto sfratto : tutto iniziò con Marino. Ma in attesa delle regole promesse dal M5s è il caos : Le femministe della Casa Internazionale delle Donne, i ragazzi con problemi di apprendimento de Il Grande Cocomero, i giovani di estrema sinistra dell’Angelo Maj e quelli un po’ più “radical-chic” del Brancaleone, i curdi dell’Ararat piuttosto che i musulmani del Centro Islamico di Ostia, gli ex-compagni del Pd Giubbonari e Villa Gordiani e gli ex-camerati di Fdi Colle Oppio. onlus diverse, storie distinte, motivazioni differenti, un ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - guida alpina : “caos assoluto nel mondo delle attività outdoor” : In merito alla recente Tragedia verificatasi in Calabria, nelle Gole del Raganello, Cesare Cesa Bianchi, presidente del Collegio nazionale delle guide alpine italiane, ha dichiarato: “Nel mondo delle attivita’ outdoor vige da tempo il caos piu’ assoluto, da 10 anni chiediamo ai governi di mettere mano per un riordino delle professioni del settore, e’ ora di fare qualcosa“. “Nessuna guida alpina faceva parte ...

Nainggolan in discoteca - ecco la decisione dell’Inter dopo il caos delle ultime ore : Nelle ultime ore l’Inter ha dovuto fare i conti con il caso Nainggolan, il centrocampista è stato ‘beccato’ venerdì sera in una discoteca alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo, va ricordato che il belga non ha preso parte alla partita a causa di un infortunio. Nainggolan era ospite di un locale ed era in compagnia di Fabrizio Corona, in particolar modo ha fatto discutere il gestaccio del calciatore ...