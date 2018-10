ICE | si dimette anche direttore generale Borgogelli

Lav ICE sindaca si dimette : storia di un brevissimo amore - con ilPd - - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ...era avvenuta pochi giorni dopo l'insediamento dell'Amministrazione comunale quando la De Vito aveva in qualche modo messo in dubbio il controllo dell'ordine pubblico dopo un episodio di cronaca ...

Usa - si dimette Nikki Haley - ambasciatr ICE all'Onu. «Io e Trump non sempre d'accordo - ma non correrò nel 2020» : Haley , a quel punto, avrebbe fatto presente che i consiglieri avevano sbagliato approccio, esponendo Trump a una figuraccia in mondo visione. L'incidente potrebbe aver accelerato la decisione di ...

USA - SI DIMETTE NIKKI HALEY DA AMBASCIATR ICE ONU/ “Farò campagna per Trump” : al suo posto Ivanka? : NIKKI HALEY si DIMETTE AMBASCIATRICE Usa all'Onu: sorpresa alla Casa Bianca, Trump accetta le dimissioni choc. Ultime notizie, "non mi candido alla Presidenza nel 2020"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:55:00 GMT)

Usa - si dimette l'ambasciatr ICE all'Onu Nikki Haley"Niente Casa Bianca - farò campagna per Trump" : Donald Trump ha accettato le sue dimissioni. I due si sono incontrati nello Studio Ovale. Haley, ex governatrice del South Carolina, ricopriva il ruolo di ambasciatrice Usa all'Onu dal gennaio del 2017.

Usa - si dimette l'ambasciatr ICE all'Onu Nikki Haley"Niente Casa Bianca - farò campagna per Trump" : Donald Trump ha accettato le sue dimissioni. I due si incontreranno nello Studio Ovale. Haley, ex governatrice del South Carolina, ricopriva il ruolo di ambasciatrice Usa all'Onu da gennaio del 2017

Terremoti - si dimette la direttrICE dell'Ingv : 'Mancano trasparenza e collaborazione' : Dopo 2 anni di servizio presso l'istituto nazionale, Daniela Pantosti, ha consegnato le dimissioni per l'incarico di dirigente al Dipartimento di monitoraggio del rischio sismico in Italia. Le accuse della donna sono pesanti e, in una lettera inviata ai collaboratori, fa sapere che all'Istituto vige un sistema arrugginito, confuso e poco trasparente che mette in serie difficolta' la ricerca scientifica. Per il senatore dei 5 Stelle Morra si ...