I No-Tap ci sono rimasti male per il via libera di Conte all' oleodotto in Puglia

Gasdotto Tap - il ministero dell’Ambiente : “Non ci sono profili di illegittimità negli atti approvati dal precedente governo” : La Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo al Tap non contiene profili di illegittimità. È quanto emerso dall’analisi dei documenti, comprese le integrazioni portate a Roma dal sindaco di Melendugno, svolta dal ministero dell’Ambiente. La parola finale sul futuro del Gasdotto spetterà al premier Giuseppe Conte, ma l’indicazione di Sergio Costa è chiara: “La valutazione fatta dal ministero ...

