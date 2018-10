I fan della serie ‘Solo’ con Marco Bocci si chiedono se la terza serie si farà Leggi

fantacalcio : i consigli della 10a giornata : Arriva la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ecco i consigli per la formazione del Fantacalcio. 3 da schierare Iago Falque. Iago è tornato in gran forma, reduce da un gol meraviglioso contro il Bologna, il giocatore con maggiore qualità e imprevedibilità nella rosa di Mazzarri partirà titolare contro la Fiorentina. Da schierare. Lucas Castro. L’ambientamento a Cagliari è completato. Nell’ultima partita in casa Lucas ...

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi il lavoro di tutti» Le indagini : il caso della falsa relazione : Le parole del comandante generale dell’Arma alla cerimonia per i 40 anni del Gis. Salvini: «L’errore di uno non infanghi l’impegno di tutti». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

I grandi classici della fantascienza tornano sul grande schermo : Dal 30 ottobre al 4 novembre sotto la cupola stellata del Politeama Rossetti ritorna il grande cinema di fantascienza: la 18° edizione del Trieste Science+Fiction Festival, organizzato da La Cappella ...

Taylor Swift regina della beneficenza - grossa donazione a una fan : ... ha inviato pacchi e doni e durante il periodo di promozione del suo ultimo album, Reputation, ha sorpreso dei gruppi di fan invitandoli nelle sue case intorno al mondo per fargli ascoltare in ...

Leopolda : gli ‘stivali a metà coscia’ della Boschi fanno litigare la sinistra : Maria Elena Boschi, suo mal grado, continua far parlare di sé più per le sue forme che per le riforme mancate e le sue doti politiche. Questa volta la pietra dello scandalo è stato il look che Meb ha deciso di sfoggiare alla Leopolda [VIDEO], la tradizionale kermesse del renzismo, giunta alla sua nona edizione, appena conclusasi in quel dell’ex stazione ferroviaria di Firenze. La giornalista del quotidiano Repubblica non certo ostile al Pd ...

Basket - i migliori italiani della terza giornata di Serie A. Giancarlo Ferrero e Stefano Tonut sugli scudi - diversi i buoni segnali : La terza giornata di Serie A ha visto diverse buone prestazioni da parte dei giocatori di casa nostra: stranamente, però, non sono stati tanto i nomi più famosi a fare rumore, quanto quelli con un ruolo più da emergenti o da totem delle proprie squadre. Alla voce totem va cercato il nome di Giancarlo Ferrero, probabilmente l’uomo-copertina in chiave tricolore per questo turno. Il trentenne di Bra, cresciuto a Casale Monferrato e poi a ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin : sarebbe stata la modella a volere il matrimonio per dimostrare quanto fanno sul serio : Embed from Getty Images " Il matrimonio in comune è stata un'idea di Hailey Baldwin - ha detto l'insider - Era un 'tu ed io contro il mondo'. Voleva dimostrare a tutti quanto fossero seri e non solo ...

Video/ fano Sambenedettese (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C girone B) : Video Fano Sambenedettese (risultato finale 1-1): gli highlights e gol della partita, valida nella ottava giornata del campionato di Serie C, girone B.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:46:00 GMT)

Calcio - i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Gol decisivi di Immobile - Bessa e Ciofani : Diverse sorprese nella nona giornata della Serie A di Calcio, con lo stop della Juventus e il tonfo della Roma. Vittorie invece per Napoli, Lazio e Inter, che batte il Milan nel derby. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Ciro Immobile (Lazio): ancora una volta decisivo nella vittoria dei biancocelesti. Si rende più volte pericoloso ed è protagonista di ...

PAGELLE / Inter Milan (1-0) : fantacalcio - i voti della partita (Serie A 9^ giornata) : Le PAGELLE di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 23:22:00 GMT)

Tennis - i tornei ATP della settimana incoronano Kyle Edmund - Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas : Si concludono i tre tornei ATP 250 disputati durante la settimana: tutti giocati sul cemento indoor, i tabelloni di Anversa, Mosca e Stoccolma vedono trionfare rispettivamente il britannico Kyle Edmund, il russo Karen Khachanov e l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Ad Anversa la finale più combattuta: il britannico Kyle Edmund supera in rimonta grazie a due tie break il transalpino Gael Monfils, imponendosi con il punteggio di 3-6 7-6 (2) 7-6 ...

PAGELLE/ Udinese Napoli - fantacalcio : i voti della partita - risultato 0-3 (Serie A 2018-19) : PAGELLE Udinese Napoli: i voti della partita di Serie A, tutti i giudizi sul match della 9^ giornata, i protagonisti, i migliori e i peggiori al Friuli.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:50:00 GMT)