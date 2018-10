I calciatori italiani all’estero – Gianluca Curci | tante esperienze in Italia

I calciatori italiani all’estero – Federico Macheda - carriera al di sotto delle aspettative : Federico Macheda è un calciatore italiano, attaccante del Panathinaïkos. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón. Si sposta a Roma coi genitori per l’opportunità calcistica offertagli dalla Lazio. Cresce appunto nelle giovanili della Lazio, squadra per cui tifa. Il 16 settembre 2007, nonostante una promessa di contratto con la Lazio dal presidente Lotito, firma un triennale ...

I calciatori italiani all’estero – Daniele Bonera - importante esperienza al Milan : Daniele Bonera è un calciatore italiano, difensore del Villarreal. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, ha esordito in prima squadra nella stagione 1999-2000 ottenendo 5 presenze in Serie B. Dopo due stagioni, nel 2002 è passato al Parma, squadra nella quale ha disputato 4 stagioni. Nel 2006, a 25 anni, è stato acquistato dal Milan, la squadra per cui aveva sempre tifato sin da quando era piccolo, con cui ha siglato un accordo ...

I calciatori italiani all’estero – Manolo Gabbiadini - l’obiettivo è tornare in Serie A : Manolo Gabbiadini è un calciatore italiano, attaccante del Southampton. Bergamasco, cresciuto nelle giovanili del Bolgare e successivamente in quelle dell’Atalanta, viene dato in prestito prima al Palazzolo (nella stagione 2006-2007) e poi al Montichiari (2007-2008) prima di tornare a Bergamo. Il 9 luglio 2010 viene ufficializzato il suo passaggio con la formula della compartecipazione al Cittadella in Serie B. Dopo la stagione in ...

I calciatori italiani all’estero – Giulio Donati - calciatore del Mainz : Giulio Donati è un calciatore italiano, difensore del Magonza. Esordisce con l’Inter il 16 dicembre 2009 in Inter-Livorno (1-0), valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il 25 giugno 2010 passa in prestito con diritto di riscatto della comproprietà al Lecce. Il 16 luglio 2011 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto della comproprietà al Padova, in Serie B, rientra all’Inter. Il 30 agosto 2012 passa in prestito ...

I calciatori italiani all’estero – Cristian Pasquato - ex della Juventus : Cristian Pasquato è un calciatore italiano, attaccante del Legia Varsavia. A Montebelluna rimane sette anni e passa nel settore giovanile della Juventus nel 2003. Il 24 agosto passa in prestito con diritto di riscatto della compartecipazione all’Empoli. Il 14 gennaio 2010 passa alla Triestina in prestito con diritto di riscatto della compartecipazione, poi passa alla Juventus. Dopo aver svolto il ritiro pre-campionato con i ...

I calciatori italiani all’estero – Andrea Raggi - difensore del Monaco : Andrea Raggi (La Spezia, 24 giugno 1984) è un calciatore italiano, difensore del Monaco. Cresciuto calcisticamente nell’Empoli, nella stagione 2003-2004 viene ceduto in prestito, in Serie C2, alla Carrarese dove colleziona 29 presenze e 1 gol, poi torna all’Empoli. Il 28 maggio del 2008 si concretizza il suo trasferimento al Palermo per 7 milioni di euro. Dopo lo scarso impiego l’8 gennaio 2009 viene ceduto alla Sampdoria ...

I calciatori italiani all’estero – Davide Zappacosta - calciatore del Chelsea : Davide Zappacosta è un calciatore italiano, difensore del Chelsea e della nazionale italiana. Nel 2011 è stato acquistato dall’Atalanta, con cui ha giocato per 6 mesi nella squadra Primavera. Nell’estate 2011, a 19 anni, viene ceduto in comproprietà all’Avellino. Il 19 giugno 2014 Atalanta ed Avellino rinnovano la compartecipazione per un’altra stagione, con l’accordo che il giocatore vestirà la maglia del ...

I calciatori italiani all’estero – Luca Caldirola - difensore del Werder Brema : Luca Caldirola è un calciatore italiano, difensore del Werder Brema. Approda a 8 anni nella scuola calcio dell’Inter, dove svolge la trafila di tutte le categorie giovanili, dai Pulcini alla Primavera. A 19 anni viene ceduto in prestito alla squadra olandese del Vitesse, militante in Eredivisie, per la stagione 2010-2011. A fine prestito ritorna all’Inter, allenandosi con la prima squadra. Il 30 giugno 2011 viene ceduta al ...