HTGAWM 5×08 | verrà svelato il nome della vittima

(Di sabato 27 ottobre 2018)5×08 trama e promo – L’ottavo episodio andrà in onda sulla ABC giovedì, 15 novembre 2018. “I Want to Love You Until the Day I Die” è una promessa d’amore che ci ricorda le nozze imminenti fra Oliver e Connor. Ed allo stesso tempo ci riporta al cuoretrama di5×08: scopriremo chiucciso il giorno del matrimonio.5×08 trama e anticipazioni Siamo agli sgoccioli. La quinta stagione ci ha tenuto con il fiato sospeso e ci ha fatto desiderare con forza che arrivasse questo momento. Scopriremo finalmente chi è ladel mistero cheuccisa la notte in cui Connor e Oliver pronunceranno le loro promesse da innamorati. Ci siamo destreggiati fra teorie e ipotesi ed ora scopriremo la verità: chi è stato ucciso? In base alle anticipazioni scopriamo che in realtà ci saranno dei motivi ben precisi che porteranno ...