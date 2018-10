Hockey ghiaccio | Alps League 2018-2019 | Valpusteria vola | Milano supera Fassa | bene anche

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano supera Villach 2-1 grazie al gol quasi allo scadere di Blunden : Dopo la sconfitta subita dai croati del Medvescak Zagreb domenica, Bolzano riprende l’ottimo cammino nel campionato austriaco di EBEL, ottenendo la quinta vittoria nelle ultime 6 partite. Stavolta a farne le spese sono stati i modesti austriaci del Villach, ultimi in classifica e sconfitti con il risultato di 2-1. Le Foxes, con tale successo, si riportano ad un solo punto di distanza dal Graz, mantenendo saldamente la terza piazza con 3 ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Milano cade nel recupero e sprofonda in classifica : Turno infrasettimanale con tre incontri nella Alps Hockey League 2018/19. Per le squadre italiane era sul ghiaccio l’Hockey Milano Rossoblù nel recupero della prima giornata di campionato (giocata a metà settembre). I brianzoli sono usciti sconfitti in casa all’overtime da parte del VEU Feldkirch con il punteggio di 4-5. La sfida si è rivelata decisamente avvincente e combattuta, anche se gli austriaci avevano chiuso con ben tre gol ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano cade sul campo del Medvescak Zagreb e perde il secondo posto in classifica : Si interrompe a 4 successi di fila la striscia positiva di Bolzano nell’EBEL 2018-2019: dopo la vittoria di ieri in casa del Fehervar, le Foxes cadono sul campo dei croati del Medvescak Zagreb, cedendo quindi il secondo posto in favore del Graz, distante un solo punto, mentre resta un buon margine sulla quarta posizione, occupata dal Salisburgo e dal Klagenfurt a pari merito, lontani 6 lunghezze dagli italiani. Pronti-via e subito padroni ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano vince la quarta di fila in casa degli ungheresi del Fehervar : Bolzano continua la sua striscia positiva nel campionato austriaco di EBEL 2018-2019: gli italiani ottengono una comoda vittoria sul campo degli ungheresi del Fehervar con il punteggio di 5-2. Le Foxes, con la quarta vittoria consecutiva, raggiungono il secondo posto in campionato a 24 punti alle spalle del Vienna, unica formazione ancora imbattuta e distante 8 punti dal resto della compagnia. La partita si mette subito in discesa grazie alla ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : Bolzano affronterà il Pilsen negli ottavi di finale. L’esito del sorteggio : Bolzano affronterà l’HC Pilsen negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di Hockey su ghiaccio. Questo il responso dell’urna che ha assegnato alla compagine italiana i temibili cechi: i vincitori dell’ultima EBEL hanno compiuto un’autentica impresa qualificandosi alla fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale per club e ora proveranno a regalarsi un sogno. L’andata è in ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Asiago supera Vipiteno ai rigori - Gherdeina batte Fassa - sconfitte Milano e Cortina : Archiviata anche la 10ma giornata di Alps League 2018-2019 con in campo 6 squadre italiane. I due derby sono andati alle squadre esterne, Asiago e Gherdeina, che hanno sconfitto rispettivamente Vipiteno ai rigori dopo il 4-4 nei tempi regolamentari e Fassa per 3-2. sconfitte per Milano e Cortina, battute dal Bregenzerwald (1-0) e dal Feldkirch (8-6). Asiago riesce a trovare una vittoria importante in casa di Vipiteno, che le permette di rimanere ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : Bolzano soffre con Tychy ma vince e passa il turno : Si è giocata la sesta, ed ultima, giornata dei gironi della Champions Hockey League 2019. Bolzano era a caccia della qualificazione per i playoffs, prima squadra italiana a centrare questo risultato e, nonostante grande sofferenza, l’impresa è stata compiuta. La squadra altoatesina ha vinto con il punteggio di 6-4 contro il GKS Tychy, ma le Foxes hanno rischiato grosso. avendo dilapidato un vantaggio di ben quattro reti. Con questa ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria fa 9 su 9 a Cortina - Asiago batte Ritten - bene Gherdeina - male Milano e Fassa : Si è conclusa stasera la 9a giornata di Alps League 2018-2019, con tante italiane in campo. Valpusteria conosce solo la vittoria ed espugna Cortina 5-0 senza alcun problema, Asiago vince il derby contro Ritten 3-2, Gherdeina supera 6-3 lo Zeller Eisbaren, mentre cadono Milano in casa contro Salisburgo per 2-4 e Fassa ospite dello Jesenice, per 8-5. Partiamo da Cortina-Valpusteria. Gli ospiti guidano la classifica con 9 vittorie su 9 ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano vince ancora - ma Vienna rimane sempre in fuga : Per Bolzano si chiude questo fine settimana davvero intenso nella EBEL 2019 con due vittorie di capitale importanza. Gli altoatesini, infatti, dopo il successo a Znojmo di venerdì, hanno replicato questa sera regolando per 2-1 i Dornbirn Bulldogs al Palaonda in un match valevole per il decimo turno. Bolzano, ancora priva di Dan Catenacci, Luca Frigo e Alex Petan, passa in vantaggio in apertura di incontro, dopo 10:42, con il gol di Marco Insam ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano vince facile a Znojmo e si conferma in scia dell’implacabile Vienna : Fine settimana intenso per la EBEL 2019 di Hockey su ghiaccio con due turni a distanza ravvicinata. Il primo (nono stagionale) si è disputato in un venerdì di fuoco, con le prime della classe che si sono sbarazzate delle rispettive rivali, con Vienna che, tuttavia, ha avuto la meglio di misura, 2-1, sull’EC KAC Klagenfurt. Tutto facile, invece, per i Graz99ers che hanno vinto in scioltezza contro l’EHC Linz e per Bolzano che era di ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : Bolzano perde 5-3 in casa del Tychy e mette a rischio un passaggio del turno quasi certo : Bolzano getta via un’occasione d’oro per ipotecare la qualificazione ai playoff di Champions League. Gli italiani perdono clamorosamente in casa dei polacchi del Tychy, in un match in cui non sono mai riusciti a passare in vantaggio. I polacchi sono alla prima vittoria della fase a girone (prima di stasera erano a 0 punti, avendo perso le restanti partite ai tempi regolamentari) e tengono vive le speranze dell’Helsinki. I ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Ritten vince il derby con Cortina - Asiago quello con Milano - Valpusteria supera Gherdeina - Fassa a picco : Si è conclusa anche la 7a giornata della Alps League 2018-2019, con tutte le otto squadre italiane impegnate ieri, eccetto Ritten e Cortina che si sono sfidate oggi. Triplo derby d’Italia, quello di stasera, vinto da Ritten per 2-1 e l’incontro disputato ieri tra Milano e Asiago, con gli ospiti vincitori con il netto risultato di 0-3. Bene Valpusteria su Gherdeina, ancora una sconfitta per Fassa. Partiamo da Cortina-Ritten. Entrambe ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano cade a testa alta contro Vienna. Le Foxes cedono 1-2 agli austriaci : Si è conclusa da poco la settima partita di Bolzano nel campionato austriaco EBEL 2018-2019. Purtroppo per le Foxes arriva il terzo stop nelle ultime 4 gare, dopo le 3 vittorie iniziali. Troppo forti gli austriaci del Vienna, che vincono per 2-1 e restano a punteggio pieno con ben 6 punti di vantaggio sul Graz, prima squadra inseguitrice. Nella prima metà del periodo di apertura succede ben poco. La partita si sblocca al 12′ esatto con il ...