Halloween alla cinese | sequestrati 3 milioni di prodotti contraffatti

5 serie horror per prepararsi alla notte di Halloween : LoreLegaciesTell Me A StoryCastlevaniaStan Against EvilLa notte degli spiriti, il 31 ottobre, è imminente. Halloween si avvicina e com’è naturale che sia si moltiplicano in questo periodo serie tv che vogliono trasmettere l’atmosfera lugubre e raccapricciante associata a questa celebrazione. Oltre a titoli molto chiacchierati come Hill House e Le terrificanti avventure di Sabrina, in questo periodo stanno uscendo nuove stagioni o ...

Halloween - sabato è zucca day : dalla padella all’intaglio : Alla vigilia di Halloween un intero weekend sarà dedicato alla zucca a partire da domani sabato 27 Ottobre per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio piu’ grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha ...

Halloween su Sky Cinema con due canali dedicati alla notte più paurosa : Da sabato 20 ottobre a domenica 4 novembre si accendono due canali interamente dedicati alla notte più paurosa dell'anno: Scary Halloween e Happy Halloween . Il primo, sul canale 303 ci propone alcuni classici dell’horror e le prime visioni di INSIDIOUS: L'ULTIMA CHIAVE (23 ottobre, ore 21.15) e SAW: LEGACY (31 ottobre, ore 21.15), il secondo, sul canale 304 sarà ricco di film fantastici per tutta la famiglia e &...

Ordinanza anti alcol estesa anche alla notte di Halloween : Il divieto coinvolge anche le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi gli esercizi dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o ...

Gardaland Magic Halloween – Federica Nargi alla “caccia allo Zombie” : Dal 6 ottobre torna Gardaland Magic Halloween: Federica Nargi, mamma social e testimonial dell’evento, parteciperà ad una “caccia allo Zombie” trasmessa in diretta sui social e scatterà family selfie con gli Ospiti. Nel primo giorno di apertura ingresso a 15 euro per chi si traveste da mostro Torna l’evento più “spaventosamente divertente” dell’autunno, Gardaland Magic Halloween! Come ormai da tradizione, dal 6 ottobre per tutti i weekend ...