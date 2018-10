Gudo Visconti | sputi e bestemmie sullo scuolabus | sindaco lascia a piedi i bulletti

Blastingnews

(Di sabato 27 ottobre 2018) Per mesi tre ragazzini di tredici anni avevano reso la vita impossibile a compagni di Scuola ed autisti. Durante il tragitto - meno di 5 km - che percorrevano con loVIDEOifacevano schiamazzi, ascoltavano musica a tutto volume, bestemmiavano e tiranneggiavano gli altri passeggeri. Ma da lunedì, sicuramente, rivedranno il loro comportamento. Il, infatti, ha deciso di sospenderli: per due settimane non potranno usufruire del servizio autobus. E' accaduto a, piccolo comune in provincia di Milano. Viaggio da incubo I ragazzini di- una quarantina in totale - per recarsi alle scuole medie devono raggiungere il vicino paese di Vermezzo, distante circa 4 km. Per farlo, usufruiscono del servizio. Ma da mesi, quel breve viaggio circa un quarto d'ora era diventato un vero e proprio incubo. Sul mezzo, infatti, salivano ...