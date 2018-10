Griglia di partenza Formula 1 Gp Messico 2018 | doppietta di pole position tabù | chi lo

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Messico 2018 - lotta per la pole position (Città del Messico) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Messico 2018 Città del Messico , la lotta per la pole position tra Ferrari e Mercedes quali emozioni ci riserverà oggi?(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Griglia DI PARTENZA MOTOGP / Gp Australia 2018 : Ducati male - meglio le Suzuki a Phillip Island : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP , GP Australia 2018 Phillip Island : la battaglia per la pole position sull’affascinante circuito, per spezzare il dominio di Marquez(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:03:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGp / Gp Australia 2018 : pole position di Marquez - lo inseguono due Yamaha : Griglia di partenza MotoGp , GP Australia 2018 Phillip Island: la battaglia per la pole position sull’affascinante circuito, per spezzare il dominio di Marquez (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:16:00 GMT)

MotoGp – Marquez in pole a Phillip Island - terza fila tutta italiana : la Griglia di partenza del Gp d’Australia : Marc Marquez in pole position a Phillip Island, una terza fila tutta italiana: la griglia di partenza del Gp d’Australia Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all’inizio della Q2, lo ...