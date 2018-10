Grande Fratello Vip | paura per Jane Alexander | il fisico troppo asciutto è dovuto a una

Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip ripassa la parte in camerino. Il video dietro le quinte : era tutto preparato? Guarda : Fabrizio Corona è toranto a far parlare di sè dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Durante l'ultima puntata, Corona ha litigato con Ilary Blasi e sfogato la sua...

Grande Fratello vip - Francesco Monte e Giulia Salemi massacrati. Dopo la lite con Elia... : Polemica nella casa del Grande Fratello vip su Francesco Monte e Giulia Salemi . I fan di Elia Fongaro si sono infatti scatenati contro la coppia. La notte scorsa Francesco ed Elia hanno avuto una ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...

Grande Fratello Vip news - Gabriele Parpiglia spiega le dinamiche dell’incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi : L’ingresso di Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere l’opinione pubblica. La lite con la conduttrice Ilary Blasi, la pubblicità occulta con il marchio dell’azienda d’abbigliamento dell’ex re dei paparazzi ed infine l’incontro con Silvia Provvedi. Sul web sono stati diffusi alcuni video girati nel camerino di Corona, che farebbero pensare ad un incontro programmato tra ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi scoppia in lacrime : la rivelazione sulla malattia - ecco cosa è successo : Emozione e lacrime per lo chef Andrea Mainardi che scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip . E' successo mentre nella Casa veniva diffusa musica, lo chef spesso ospite de La Prova del ...

Corona al Grande Fratello Vip : ecco il cachet stratosferico dell'ex paparazzo : L'ex re dei Paparazzi Fabrizio Corona, autore di una breve ma spettacolare apparizione al Grande Fratello Vip, continua a essere un personaggio fra i più contestati e sicuramente fra i più contestati. ...

Michele Bravi/ "Sono single per colpa del Grande Fratello - ha cambiato la mia visione del mondo" : Michele Bravi presenta il suo romanzo "Nella vita degli altri" e spiega perché, per colpa del Grande Fratello, non è ancora riuscito a trovare l'amore vero.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:01:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi della Prova del Cuoco : “Ho subito un trapianto. Mi viene da piangere ancora oggi - pensavo di avere una grave malattia” : “È successo dieci anni fa. Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Finiamo sempre tardi, era circa l’una. Ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedevo. La malattia era a tutt’e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l’occhio buono e vedevo tutto appannato“, Andrea Mainardi confessa un momento difficile della sua vita durante una chiacchierata con Walter Nudo. Non solo liti e presunti ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi dopo l’incontro con Corona : “Continua a spostare l’attenzione su di sé. Non cambierà mai. E lui distrugge il camper di Mediaset : L’ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, pur non portando ascolti positivi, non è certo passata inosservata. L’ex re dei paparazzi è entrato nella casa più spiata d’Italia per chiedere perdono a Silvia Provvedi trovandosi però di fronte un muro. La ragazza, dopo tre anni insieme, aveva ascoltato a Verissimo le sue dichiarazioni: “Io non l’ho mai amata”, nonostante le scuse è sembrata decisa a non ...