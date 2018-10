Grande Fratello Vip 2018 Crollo di ascolti | arriva Maria De Filippi? Maurizio Costanzo

Grande Fratello Vip : Dasha ha un problema di salute - Maria De Filippi forse opinionista : Nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello Vip, il Reality Show di Canale 5,che ieri sera ha visto l'eliminazione della Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. [VIDEO] Le ultime novita' si soffermano su Stefano Sala e Maria De Filippi. Se il modello ha fatto una confessione su Dasha a Benedetta Mazza, la regina di Canale 5 potrebbe approdare come opinionista del programma accanto ad Alfonso Signorini. Gf Vip: la confessione di Stefano ...

Grande Fratello Vip - resoconto sesta puntata : fuori la Marchesa - è scontro Blasi-Corona : C'è davvero molto di cui parlare nel resoconto del Grande Fratello Vip relativo alla sesta puntata andata in onda eccezionalmente giovedì 25 ottobre. L'ingresso di Fabrizio Corona nella Casa non ha deluso le aspettative, grazie al faccia a faccia con la sua ex Silvia Provvedi. Ma l'ex re dei paparazzi si è reso protagonista di uno scontro con la conduttrice Ilary Blasi, con la quale i rapporti risultano compromessi da ben 13 anni a causa di un ...

Grande Fratello Vip : Dasha ha un problema di salute - Maria De Filippi forse opinionista : Nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5,che ieri sera ha visto l'eliminazione della Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. Le ultime novità si soffermano su Stefano Sala e Maria De Filippi. Se il modello ha fatto una confessione su Dasha a Benedetta Mazza, la regina di Canale 5 potrebbe approdare come opinionista del programma accanto ad Alfonso Signorini. Gf Vip: la confessione di Stefano su ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona ha distrutto il camerino di Mediaset dopo la lite con Ilary Blasi : Come appreso da Leggo.it Fabrizio Corona ha distrutto il camerino allestito nel camper di proprietà di Mediaset. Uno sfogo di rabbia che si è tradotto in calci e pugni all'interno del mezzo, accaduto ...

Ascolti flop al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione sulla nuova opinionista : La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un flop: gli Ascolti e lo share scendono rovinosamente. Non è bastata la violenta lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona e nemmeno l’ “attesissimo” chiarimento tra l’ex agente e la fidanzata Silvia Provvedi a far impennare la curva dell’Auditel. In una serata difficile per la tanta concorrenza (gli addetti ai lavori avevano giudicato “suicida” la scelta di collocare la sesta puntata del reality al ...

Grande Fratello Vip - show erotico di Martina Hamdy? La regia impazzisce : immagini da censura : Martina Hamdy è finalmente uscita dall'anonimato da cui è stata inghiottita fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip . La giovane meteorologa ha ipnotizzato il pubblico maschile con un ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : «Mio padre scomparso comunica con me attraverso la stampante» : Uscita dal GFVip vorrebbe ritirarsi dal mondo dello spettacolo: 'Il reality doveva essere la mia rivincita, ma visto com'è andata a finire ho deciso che a dicembre mi ritirerò dallo showbiz perché ...

Grande Fratello Vip - Elia si allontana da Jane e si complimenta col fidanzato : Elia e Jane Gf Vip: la coppia non nascerà mai? Non ci sarà nessun futuro tra Elia Fongaro e Jane Alexander? Al Grande Fratello Vip i rapporti tra i concorrenti possono cambiare dall’oggi al domani. Non è però il caso di questa quasi-coppia. Elia ha spiegato di essere intenzionato a mantenere una certa distanza dall’attrice, […] L'articolo Grande Fratello Vip, Elia si allontana da Jane e si complimenta col fidanzato proviene da ...