Golf – HSBC Champions | Finau ancora leader | Pavan scala la classifica

Golf - WGC-HSBC Champions 2018 : Tony Finau mantiene la testa della classifica - ottimo giro per Andrea Pavan : Si è concluso il terzo giro del WGC-HSBC Champions di Shanghai con un finale ricco di colpi di scena. Al termine della terza giornata sul par 72 dello Sheshan International Golf Club ancora in testa l’americano Tony Finau a -13, autore di un giro in 70 colpi. Alle sue spalle un terzetto a -10 composto dagli statunitensi Xander Schauffele e Patrick Reed, che hanno chiuso rispettivamente in 69 e 70 colpi, e dal britannico Justin Rose. Il ...

Golf - WGC – HSBC Champions : Finau supera Reed - Francesco Molinari non decolla : WGC – HSBC Champions: Tony Finau supera Patrick Reed, 25° Pavan. Non decolla Francesco Molinari (67°) e sono indietro anche Brooks Koepka e Dustin Johnson Tony Finau è il nuovo leader con 133 (66 67, -11) colpi del WGC – HSBC Champions, il quarto e ultimo torneo del World Golf Championships, il minicircuito mondiale per importanza inferiore solo ai major, in svolgimento allo Sheshan International GC (par 72) di Shanghai in ...

Golf - WGC – HSBC Champions : Finau ha sorpassato Reed - Pavan primo degli azzurri : Golf, WGC – HSBC Champions: Finau ha sorpassato Patrick Reed, solo 67° Francesco Molinari, Pavan al 25° posto Tony Finau è il nuovo leader con 133 (66 67, -11) colpi del WGC – HSBC Champions, il quarto e ultimo torneo del World Golf Championships, il minicircuito mondiale per importanza inferiore solo ai major, in svolgimento allo Sheshan International GC (par 72) di Shanghai in Cina. Sono rimasti sostanzialmente stabili Andrea ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2018 : vola al comando Tony Finau - ok Andrea Pavan - ancora indietro Francesco Molinari : Si è da poco concluso il secondo giro al WGC-HSBC Champions di Shanghai, sul par 72 dello Sheshan International Golf Club. Prende in mano la situazione l’americano Tony Finau, che sta regalandosi un grandissimo torneo e, con un giro in 67 colpi, si porta a un complessivo -11. Si conferma dunque la sua ottima condizione, dal momento che, Ryder Cup esclusa per via della sua natura, negli ultimi cinque tornei non è mai sceso sotto il ...

Golf - WGC – HSBC Champions : Patrick Reed in testa - Pavan al ventisettesimo posto. In ritardo Molinari : Francesco Molinari invece naviga al sessantottesimo posto con 76 colpi, distante da Patrick Reed Andrea Pavan al 27° posto con 72 (par) colpi e Francesco Molinari al 68° con 76 (+4) dopo il primo giro del WGC – HSBC Champions, il quarto e ultimo torneo del World Golf Championships, il minicircuito mondiale per importanza inferiore solo ai major. Allo Sheshan International GC (par 72) di Shanghai in Cina, dove è in campo l’élite ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2018 : Patrick Reed al comando dopo il primo giro. Più indietro Pavan - male Francesco Molinari : Nuovo appuntamento per l’elite del Golf mondiale che si riunisce a Shanghai (Cina) per la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship 2018. I migliori Golfisti di PGA, European e Asian Tour si affrontano sul par 72 del Sheshan International Golf Club per aggiudicarsi la 14a edizione del HSBC Champions. Al termine del primo giro in testa lo statunitense Patrick Reed, capace di chiudere in 64 colpi con otto birdie e nessun bogey. In ...

Golf - WGC-HSBC Shanghai : Francesco Molinari assieme ai big in Cina - c’è anche Andrea Pavan : Questa notte, a Shanghai, prenderà il via il WGC-HSBC Champions, dove WGC è l’acronimo di World Golf Championsip, che riunisce quattro grandi tornei sotto questa sigla, di cui questo è l’ultimo in ordine temporale. Sul par 72 dello Sheshan International Golf Club si riuniscono 78 tra i migliori giocatori dei tre tour per i quali questo torneo è valido: PGA, europeo e asiatico. Tornano in scena molti dei big del panorama mondiale, tra ...