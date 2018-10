Gli studenti di chimica dell' Itis di Ravenna a lezione dal premio Nobel Karplus

Caltanissetta - novità taGli ASACOM : si apre uno spiraGlio per i 160 studenti disabili nisseni : Ieri pomeriggio l'assessora regionale della famiglia, politiche sociali e lavoro, Mariella Ippolito, ha inviato una nota all'assessorato dell'economia e al dipartimento generale del bilancio e tesoro,...

La Polizia di Stato incontra Gli studenti e i docenti del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. : ... nell'ambito dell'applicazione del principio di prossimità e vicinanza alla società civile ed al mondo scolastico. #essercisempre #PoliziadiStato #agrigento

Stagione teatrale - torna il giornale di bordo : si chiama 'Fila Q' e Gli autori sono studenti : ... la fila individuata per ospitare gli addetti ai lavori che quest'anno saranno i ragazzi delle scuole superiori di Follonica, invitati ad assistere agli spettacoli per recensirli, secondo un progetto ...

Scuola - Di Maio incontra Gli studenti al Mise. Segui la diretta video : Faccia a faccia tra gli studenti e il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio al Mise, in via Vittorio Veneto. L’incontro è stato organizzato dopo i cortei del 12 ottobre contro il governo. Era stato lo stesso vicepremier in un messaggio su Facebook a invitare il mondo della Scuola a un confronto. Pochi giorni dopo Rete della Conoscenza, Uds e Link hanno ottenuto l’appuntamento. Gli studenti in stato di agitazione permanente ...

Kaspersky Lab mette in guardia Gli studenti : a rischio phishing le credenziali universitarie : ... i loro database contengono molti esempi di ricerche uniche e di impatto su tanti argomenti, dall'economia alla fisica nucleare. Inoltre, poiché molti degli studenti collaborano con importanti vendor ...

Studenti donano i risparmi a una famiGlia in difficoltà : Dopo la festa di fine anno delle terze medie sono avanzati 600 euro. I ragazzi hanno pensato di darli al centro giovani B.Y.C., una quota a una famiglia bisognosa

Il film su Cucchi al Museo Virtuale : la sorella Ilaria risponde aGli studenti : ERCOLANO - Il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in proiezione al Mav di Ercolano, il Museo Archeologico Virtuale. Appuntamento venerdì 26 ottobre dalle ore 17.30 al Mav di ...

'Ateneo di San Marino - Gli studenti sono aumentati da 245 fino a 800' : ... fra gli altri, l'ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni, il capitano di Castello di Serravalle, Vittorio Brigliadori, la direttrice del dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, Anna ...

In Italia l’ascensore sociale è bloccato : solo il 12% deGli studenti poveri va bene a scuola : In Italia l'ascensore sociale è bloccato e questo sbarramento colpisce le persone meno abbienti già durante l'età scolastica. Secondo il Rapporto Ocse-Pisa, in media sono pochi gli studenti bravi e svantaggiati che hanno la possibilità di studiare nelle scuole migliori, questo perché l'orientamento già dopo la scuola media molto spesso è più legato all'origine sociale che alle reali attitudini scolastiche degli studenti, il che porta gli ...

Tensioni al Mamiani di Roma - studenti e prof contro Gli occupanti : "Protesta eccessiva" : Martedì sera un gruppo di ragazzi si era asserragliato nell'istituto ma in molti non condividono l'iniziativa. E la preside avverte: 'Forze dell'ordine già avvisate'

Gli studenti poveri vanno male a scuola. Ed è un problema molto italiano : I poveri vanno male a scuola e meno la società si occupa di loro, peggiori sono i risultati. Sembra un assioma banale, ma l'ultimo Rapporto Ocse-Pisa ha cristallizzato quella differenza sociale in base alla quale in Italia le competenze acquisite a scuola sono legate fortemente all'origine degli studenti. "Equità nell'istruzione: abbattere le barriere alla mobilità sociale", è il ...

Anche Gli studenti si sono accorti della truffa populista : Per Mihelj i giovani si sentono trascurati dalla politica: 'Non abbiamo agevolazioni sui tram " spiega il rappresentante degli studenti " paghiamo 500 euro per i libri scolastici, perfino studiare è ...

"Orfani di un sogno". Gli studenti del Mamiani di Roma occupano : Dicono di essere "orfani di un sogno" e di volerlo ricostruire. E promettono una nuova stagione di occupazioni "pulite" contro il razzismo, la demagogia e "chi pensa di comprarci continuando a tagliare il futuro". E' un manifesto politico il comunicato con il quale gli studenti dello storico liceo Mamiani di Roma annunciano l'occupazione decisa "non contro la Preside e il corpo docenti" ma per lanciare un "appello allo Stato, ai cittadini e ...

Roma. Stop certificato medico per Gli studenti assenti per più di 5 giorni : Rivoluzione nelle scuole laziali. Stop al certificato medico per gli studenti assenti per più di 5 giorni. A partire da