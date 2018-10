Gli Oasis | Sinatra e Elton John | le canzoni che raccontano Guardiola

Liam Gallagher - il cantante de Gli Oasis indagato per aggressione : I fatti che hanno coinvolto Liam Gallagher , co-leader della band inglese degli Oasis , risalgono allo scorso mese di agosto. Ed è stato il settimanale The Sun, come riporta il tweet condiviso all'...

L’omaggio di Liam Gallagher per Mac Miller in Live Forever deGli Oasis al Lollapalooza di Berlino (video) : Tra i tanti omaggi arrivati dopo la morte del rapper c'è anche quello di Liam Gallagher per Mac Miller in Live Forever: l'ex frontman degli Oasis, ormai avviato ad una carriera solista di grande successo dopo la pubblicazione dell'album As You Were, ha deciso di dedicare un classico della band alla memoria del giovane cantautore, deceduto a soli 26 anni per supposta overdose lo scorso week-end. Miller è stato trovato morto nel pomeriggio del ...