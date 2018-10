Giulia De Lellis in un nuovo programma TV? Tante novità in arrivo

Giulia De Lellis star internazionale? «È la più pagata dopo Chiara Ferragni e Di Vaio» : Giulia De Lellis conquista l'America? L'ex fidanzata di Andrea Damante starebbe vivendo un momento d'oro. dopo il presunto fidanzamento con l'amico Cristiano, che lei poi avrebbe...

Giulia De Lellis la più pagata dopo Ferragni e Di Vaio : ‘Un lavoro faticoso’ : Che cosa c’è dietro l’attività come influencer di Giulia De Lellis? “Un lavoro faticoso”, afferma lei, precisando che effettivamente “può sembrare strano dirlo”, ma tant’è. La ex corteggiatrice di Uomini e donne, poi ex gieffina vip, è diventata nel giro di poco tempo una delle persone più seguite sui social creando intorno a sé un piccolo impero, ma il merito non è esclusivamente suo come tiene a ...

Giulia De Lellis contro chi la critica su Instagram : dopo il silenzio - ora pala lei : Giulia De Lellis contro tutti: risponde con un messaggio preciso Giulia De Lellis ha scritto un messaggio contro chi la critica su Instagram. dopo un lungo silenzio (dovuto al fatto di voler evitare i gossip su lei e Cristiano), l’influencer ha deciso di scrivere qualcosa per i suoi detrattori. Proprio adesso che ha raggiunto un […] L'articolo Giulia De Lellis contro chi la critica su Instagram: dopo il silenzio, ora pala lei ...

Giulia De Lellis : la verità sul nuovo fidanzato e su Andrea Damante : Giulia De Lellis svela tutta la verità sul nuovo fidanzato e sull’ex Andrea Damante. La fashion blogger, che su Instagram conta più di 3 milioni di follower, ha concluso da poco la sua relazione con Andrea Damante, conosciuto negli studi di Uomini e Donne. Anche sei i fan sognano un ritorno di fiamma per la coppia, Giulia De Lellis ha chiarito che non ci sarà. “Non c’è e non ci sarà un ritorno – ha chiarito l’influencer ...

Giulia De Lellis sulla Ferragni : 'È una mamma strafiga ma non comprerei la sua acqua' : Giulia De Lellis è la nuova Chiara Ferragni? E' questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche mese, e più precisamente da quando ci si è resi conto del successo inarrestabile della romana. Ad un giornalista di Libero che la paragonava alla più popolare fashion blogger, la ventenne ha confessato cosa pensa realmente di lei: l'influencer apprezza la collega sia come madre che come imprenditrice, ma non approva la ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : "Nessun ritorno di fiamma" : Giulia De Lellis torna a ribadire la fine della sua storia d'amore con Andrea Damante. A Libero l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela: Non c’è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la tv. Una risposta lapidaria quella dell'influencer, che sembra non dare speranze alle fan dei Damellis. Intanto, però, non si sbottona ...

Giulia De Lellis smentisce fidanzamento con Cristiano Iovino/ E su Andrea Damante : “Resta il ricordo - ma…” : Giulia De Lellis delude gli appassionati di gossip e smentisce la sua relazione d'amore con Cristiano Iovino. Successivamente ha anche smentito un possibile ritorno di fiamma con Damante.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:14:00 GMT)

Giulia De Lellis : “Cristiano non è il mio fidanzato” - e poi parla di Andrea Damante : Giulia De Lellis e Cristiano: il fidanzamento non c’è mai stato Giulia De Lellis e Cristiano non stanno insieme. Lo ha detto lei. E finalmente! Dopo un lungo silenzio, l’influencer ha parlato della sua vita privata, rispondendo per la prima volta a una precisa domanda fatta dal giornalista Gianluca Veneziani del quotidiano Libero sul quello […] L'articolo Giulia De Lellis: “Cristiano non è il mio fidanzato”, e poi ...

Giulia De Lellis chiarisce : 'Non sono fidanzata e non tornerò con Andrea Damante' : Nessun nuovo amore per Giulia De Lellis: è stata la stessa influencer a smentire il Gossip che la voleva in coppia con Cristiano Iovino [VIDEO] nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al quotidiano Libero. La romana, oltre ad aver negato di essersi fidanzata con il bel personal trainer con il quale trascorre molto tempo ultimamente, ha spento la speranza di quei fan che ancora la vorrebbero accanto ad Andrea Damante. L'ex concorrente del ...

Giulia De Lellis parla di Damante e su Iovino : “E’ fantastico - ma…” : Andrea Damante, Giulia De Lellis: “Non ci sarà nessun ritorno di fiamma” Giulia De Lellis si è lasciata andare in un’intervista rilasciata a Libero in cui ha parlato di Andrea Damante, del suo flirt con Cristiano Iovino e ovviamente del suo inarrestabile successo. L’esperta di tendenze, che anche ieri ha creato scompiglio sul web per essere stata scortata durante il suo evento a Corso Buenos Aires a Milano da ben 5 ...

Giulia De Lellis parla di Damante e su Iovino : “E’ fantasico - ma…” : Andrea Damante, Giulia De Lellis: “Non ci sarà nessun ritorno di fiamma” Giulia De Lellis si è lasciata andare in un’intervista rilasciata a Libero in cui ha parlato di Andrea Damante, del suo flirt con Cristiano Iovino e ovviamente del suo inarrestabile successo. L’esperta di tendenze, che anche ieri ha creato scompiglio sul web per essere stata scortata durante il suo evento a Corso Buenos Aires a Milano da ben 5 ...

Giulia De Lellis chiarisce : 'Non sono fidanzata e non tornerò con Andrea Damante' : Nessun nuovo amore per Giulia De Lellis: è stata la stessa influencer a smentire il gossip che la voleva in coppia con Cristiano Iovino nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al quotidiano "Libero". La romana, oltre ad aver negato di essersi fidanzata con il bel personal trainer con il quale trascorre molto tempo ultimamente, ha spento la speranza di quei fan che ancora la vorrebbero accanto ad Andrea Damante. L'ex concorrente del Grande ...

Giulia De Lellis fa un regalo a Selvaggia Lucarelli - la blogger : “Le sono grata” : Selvaggia Lucarelli su Instagram: ha ricevuto un regalo da Giulia De Lellis Selvaggia Lucarelli grata a Giulia De Lellis. La blogger, scrittrice e giurata di Ballando con le Stelle ha rivelato su Instagram di aver ricevuto un regalo dall’esperta di tendenza. Più precisamente un completo giacca-pantalone firmato Sol Wears Woman, il brand che l’ex corteggiatrice […] L'articolo Giulia De Lellis fa un regalo a Selvaggia Lucarelli, ...

Cristiano Iovino e Giulia De Lellis stanno insieme/ La conferma dopo un “like” : ecco cosa è successo : Giulia De Lellis e Cristiano Iovino, nonostante non abbiano ancora ufficializzato la loro relazione d'amore, navigano in acque serene, o quasi... le ultime di gossip.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:04:00 GMT)