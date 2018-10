Girasole | significato

ideegreen

(Di sabato 27 ottobre 2018) Ilè il tipico fiore dei campi estivi, dai vivai si trova tutto l’anno ma sul balcone di casa o in giardino si può coltivare solo quando le temperature aumentano. Iloffre un delizioso aspetto campestre ed è famoso per il fenomeno noto come eliotropismo: il suo bocciolo è rivolto sempre verso il sole. Il fiore maturo, invece, è rivolto sempre a est.del fiore Ilè simbolo di allegria, solarità e vivacità. Regalare unsignifica offrire gioia e buonumore a chi lo riceve in dono. Può anche rimarcare un carattere allegro e pieno di vita. In molte culture, ilnon simboleggia solo la vivacità. Un secondoè legato al suo eliotropismo. Così come il bocciolo della pianta segue sempre il sole, ecco che questo fiore diventa simbolo di ammirazione e desiderio. E’, in generale, considerato tra ...