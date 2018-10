Ginnastica | Mondiali 2018 | Lara Mori può volare in finale? Dita incrociate | tutte le

Ginnastica - Mondiali 2018 : le pagelle dell’Italia. Lara Mori - dita incrociate. Azzurre - debutto di fuoco : Oggi l’Italia è stata protagonista nelle qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Le Azzurre hanno concluso momentaneamente al sesto posto ma domani si esibiranno Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, Brasile, Romania. Di seguito le pagelle delle ragazze scese in pedana. Lara Mori: 7. Incrociamo le dita per tutta la domenica, speriamo che la capitana si ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : qualifiche. Simone Biles dominatrice - Derwael l’unica intrusa. Brave Hurd e Wevers : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si è disputata la prima giornata delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di volley femminile. Diamo uno sguardo alle varie classifiche. GARA A SQUADRE – Dominio totale degli USA (174.429) che rifilano addirittura 12 punti al Giappone (162.180), terza una solida Germania (161.071), poi a seguire Olanda (159.029) e Belgio (158.970) mentre l’Italia è sesta (156.830). CONCORSO GENERALE ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori sesta al corpo libero - finale difficile. Italia - qualche errore di troppo : Dovremo passare tutta la domenica con le dita incrociate, sperando nel miracolo sportivo. Lara Mori è sesta al corpo libero dopo il turno di qualificazione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, ma nella corsa verso la finale di specialità è quinta perché davanti a lei ci sono tre statunitensi (e solo due possono accedere alla finale in virtù della regola dei passaporti). Agguantare l’accesso all’atto conclusivo non sarà semplice ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lara Mori sesta al libero - spera nella finale. Italia fallosa - show Biles : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, prima giornata delle qualificazioni femminili (sabato 27 ottobre). Si preannuncia una giornata davvero infinita, le prime sei suddivisioni scenderanno in pedana all’Aspire Dome di Doha (Qatar) per inseguire il sogno delle finali ma soltanto domani avremo il quadro completo di chi potrà continuare a inseguire le medaglie. Si preannuncia grande spettacolo, 13 ...

Ginnastica - Mondiali 2017 : Simone Biles iperuranica - sfiora il muro dei 61 punti! Show stellare a Doha - USA dominanti : Abbiamo assistito a una recita che entra di diritto nella leggenda della Polvere di Magnesio, quanto successo negli ultimi 80 minuti all’Aspire Dome di Doha (Qatar) assume i connotati della storia, Simone Biles ha realizzato qualcosa di letteralmente impossibile durante le qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. La Reginetta indiscussa di questo sport, scesa in pedana nonostante dei calcoli renali diagnosticati nella ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : stoccata di Sanne Wevers - prima alla trave. Adlerteg ok sugli staggi - Giappone in testa : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEI Mondiali Si stanno scaldando i motori all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dove si stanno disputando le qualificazioni femminili dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. La quarta suddivisione ci ha regalato la stoccata di Sanne Wevers che alla trave si è comportata da vera Campionessa Olimpica e d’Europa: l’olandese ha portato in gara un esercizio da 5.4 di D Score, lo ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : acquazzone a Doha - black-out al palazzetto! Vola la Germania - che parallele di Seitz : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEI Mondiali Un fortissimo temporale si è abbattuto su Doha, la capitale del Qatar è stata colpita da una massiccia bomba d’acqua che ha seriamente influenzato le qualificazione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. La competizione è naturalmente al coperto ma l’acquazzone ha mandato in tilt tutti i sistemi informatici e l’Aspire Dome ha dovuto fare i conti con un ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Mai Murakami incanta al corpo libero - Chusovitina eterna. Giappone in testa alle qualifiche : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE qualifiche DEI Mondiali Il Giappone non delude le aspettative della vigilia e domina la seconda suddivisione delle qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, balzando momentaneamente in testa alla classifica con un totale di 162.180. Il quintetto del Sol Levante, tra i più accreditati per accedere alla finale a squadre, ha saputo fare la differenza con una prestazione di squadra ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Nina Derwael mostruosa - sfonda il 15 alle parallele. Belgio davanti in qualifica : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) sono incominciate le qualificazioni femminili dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica ed è subito arrivato il botto che tutti si aspettavano in avvio di una giornata infinita che si concluderà soltanto alle ore 21.00. Nina Derwael non ha fatto sconti, ha portato in gara un esercizio mostruoso alle parallele (6.5 il D Score) e ha letteralmente fatto saltare il banco: prestazione da incorniciare per la ...