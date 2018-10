Ghost Recon | Wildlands - Reloaded

eurogamer

(Di sabato 27 ottobre 2018)ha segnato, nel marzo 2017, il ritorno di Ubisoft a uno dei suoi brand più amati, quello dei fantasmi firmati Tom Clancy che dopo anni di titoli non proprio al top della forma, si sono confermati una delle più interessanti esperienze di gioco cooperative dell'anno scorso. Trattandosi di un open world piuttosto complesso il lancio non è stato propriamente semplice, ma la discreta accoglienza, tra cui anche la nostra recensione, e un buon passaparola, ne hanno fatto un gioco apprezzato dagli amanti degli sparatutto tattici: a diciotto mesi dal lancio il momento è propizio per una retrospettiva che prenda in considerazione, supporto postlancio, pubblicazione DLC e destini della community in relazione al venduto. Il gioco è uscito il 7 marzo per tutte le piattaforme (Xbox One, PS4, PC) e come al solito quella per home computer ha fatto da battistrada per tutte le altre ...