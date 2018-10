Gf Vip | Monte furioso con Elia | “Manipolatore | subdolo | mi ribolle il sangue”

GIULIA SALEMI/ Anche Martina Hamdy "ci prova" con Francesco Monte? (Grande Fratello Vip 2018) : La speranza di GIULIA SALEMI, di riuscire a conquistare Francesco Monte, non morirà mai durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Ma l'influencer deve farsi conoscere per altro...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte chiude a Giulia Salemi : «Non ho intenzione di baciarti». E lei reagisce così : Francesco Monte e Giulia Salemi , storia al capolinea? Pare che il sex symbol del Grande Fratello Vip abbia chiuso in maniera netta con l'influencer italo-persiana. ' Non ho intenzione di baciarti, ...

GF Vip - Francesco Monte : "Giulia non ho intenzione di baciarti" : Stenta a decollare la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi : dopo un inizio che faceva intendere un'intesa crescente, adesso all'interno della casa del Grande Fratello Vip le cose sembra che ...

Walter e Francesco Monte - messaggio dai fan al GF Vip : sono loro i favoriti? : Walter Nudo e Francesco Monte al Grande Fratello Vip: arrivano due messaggi aerei da parte dei fan Una mattina molto emozionante quella di Walter Nudo e Francesco Monte al Grande Fratello Vip. I due gieffini hanno, infatti, ricevuto un messaggio aereo da parte dei loro rispettivi fan. Non è la prima volta che questi due […] L'articolo Walter e Francesco Monte, messaggio dai fan al GF Vip: sono loro i favoriti? proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi/ Sogna il lieto fine con Francesco Monte - ma lui non vuole baciarla (Grande Fratello Vip) : La speranza di Giulia Salemi, di riuscire a conquistare Francesco Monte, non morirà mai durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Ma l'influencer deve farsi conoscere per altro...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:48:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte distrugge i sogni di Giulia Salemi : 'Nessun bacio - è un rapporto di grattini' : Al Grande Fratello Vip si mormora di una tenera amicizia tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Ma lui frena, azzerando le brame amatorie della bella piacentina. "Con Giulia è una cosa che si vede, noi ...

Giulia Salemi confessa la sua paura su Francesco Monte al GF Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: Giulia Salemi ha paura di Francesco Monte? Non c’è pace per Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 3. I tira e molla con Francesco Monte continuano a susseguirsi e questa alternanza di emozioni non farebbe star tranquilla la modella 24enne. In queste ore l’influencer si è trovata a parlare con Stefano Sala nella zona piscina. Le confidenze con il modello hanno portato alla luce del sole le paure della Salemi, ...

Walter Nudo/ Allontana le avances dell’adoratissima Marchesa e Francesco Monte lo elogia (Grande Fratello Vip) : Walter Nudo al Grande Fratello Vip chiarisce con Martina Hamdy il motivo della sua nomination. Con la Marchesa? Cerca di frenare le sue avances: "Mi ha lasciato senza parole"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Francesco Monte/ Tra la lite con Alfonso Signorini e il controllo medico spunta Martina Hamdy (GF Vip 2018) : Francesco Monte si è avvicinato a Giulia Salemi ma si è poi tirato indietro, ha discusso con Alfonso Signorini e con Ilary Blasi nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2018, e stasera?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:24:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Rivelazioni su Giulia Salemi ad Elia : "Non voglio l’avventura..." (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE continua a flirtare con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018 pur considerandola solo un'amica: ecco perchè il bacio non arriva.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:24:00 GMT)

Gf Vip 3 - Francesco monte frena su Giulia Salemi : "Mai baciata - c'è solo amicizia" : La storia d'amore che secondo gli autori del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto far sognare l'Italia subisce un ulteriore stop: Francesco monte non è attratto da Giulia Salemi, almeno non nel mondo in cui la modella italo persiana vorrebbe, e non perde occasione per sottolineare questa sua ritrosia.VIDEO: Francesco monte parla di Cecilia Rodriguez prosegui la letturaGf Vip 3, Francesco monte frena su Giulia Salemi: "Mai baciata, c'è solo ...

Grande Fratello Vip - la bomba rovente di Signorini su Martina Hamdy : 'Lei e Francesco Monte...' : Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha diffuso una bomba di gossip sui concorrenti del reality. Secondo il direttore di Chi, infatti, Martina Hamdy sarebbe innamorata di Francesco Monte, che però ha abbandonato la casa nelle ultime ore per ragioni di salute non gravi. Durante la puntata del 22 ottobre, prima della quale la stessa Marino ha fatto un video a quattro ragazze all’interno dell’abitazione, chiedendo a questa chi fosse innamorata ...

FRANCESCO MONTE LASCIA LA CASA/ Spunta il "cannagate" nella Casa : "Non voglio parlarne" (Grande Fratello Vip) : nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 FRANCESCO MONTE ha preso le distanze da Giulia Salemi. L'ex tronista sembra avere una strategia precisa per vincere il reality.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:55:00 GMT)

Francesco Monte e Eva Henger - al Gf Vip la verità su cosa è successo dopo l’Isola : Francesco Monte torna a parlare dell’Isola dei Famosi e di Eva Henger: le ultimissime dal Gf Vip Francesco Monte, Eva Henger e l’Isola dei Famosi: anche al Gf Vip se ne parla ancora. Impossibile dimenticare quello che è successo nella passata edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi e sicuramente tutti ricorderete a cosa ci […] L'articolo Francesco Monte e Eva Henger, al Gf Vip la verità su cosa è successo dopo ...