Gf Vip 3 | lite tra Francesco Monte ed Elia Fongaro

(Di sabato 27 ottobre 2018) Tempo di burrasca al Grande Fratello Vip 3. I due belli di questa edizione,ed, sono stati i protagonisti di una. Il motivo? L'ex tronista accusa l'ex velino di lamentarsi sempre e di non dare il minimo apporto in casa: Se tu stai finendo di cenare e ti lamenti, la lamentela da te non l’accetto. Perché sei l’unico che fa meno di tutti quanti, ti svegli per ultimo, ti fai i cavoli tuoi e poi ti permetti di lamentarti pure a fine serata. Viviamo in una comunità e tu non fai il bello e il cattivo tempo.ha preso la parola anche sul rapporto dicon Jane Alexander: Mi ribolle il sangue vedere le persone come te che vanno avanti. Poi sul definirti uomo ti posso fare un altro discorso a quattr’occhi, e spero che tu non stia prendendo per il c**o nessuno, visto l’atteggiamento che hai… Non per lei, perché sta dimostrando tutto quello che ha ...