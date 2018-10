Gf Vip 2018 | Cecchi Paone contro Elia è un fiume in piena | “Coi razzisti non ci parlo”

Grande Fratello Vip 2018 - Alessandro Cecchi Paone : "Sono stato chiamato da Pier Silvio Berlusconi" (video) : Durante una conversazione avvenuta nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala, il divulgatore si è lasciato sfuggire un succulento retroscena riguardo il suo arrivo nella casa del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì scorso, 22 ottobre. Cecchi Paone racconta la sua carriera televisiva costellata di programmi di successo come La macchina del tempo e Mistero, di un passato alla conduzione di notiziari Rai e Mediaset, di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria vola - Milano supera Fassa - bene anche Cortina - Vip iteno - Ritten - perde Asiago : Si è conclusa anche la dodicesima giornata della Alps League 2018-2019 , torneo europeo di Hockey ghiaccio che vede impegnate ben otto squadre italiane, tra le quali continua a brillare Valpusteria , a punteggio pieno e mai portata ne anche al supplementare. Questa volta a farne le spese è la formazione austriaca del Klagenfurt II, battuta in casa propria 7-2 grazie alla doppietta di Max Oberrauch e ai gol di Raphael Andergassen, Armin Hofer, Simon ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona ha distrutto il camerino di Mediaset dopo la lite con Ilary Blasi : Come appreso da Leggo.it Fabrizio Corona ha distrutto il camerino allestito nel camper di proprietà di Mediaset . Uno sfogo di rabbia che si è tradotto in calci e pugni...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...