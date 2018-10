GENOVA | VUOLE TORNARE IN CARCERE A 85 ANNI | MUORE LA NOTTE PRIMA Non voleva più stare in

Bucci “Rinuncio al mio compenso da Commissario”/ Ultime notizie - il sindaco di GENOVA non vuole i 200mila euro : Genova, Bucci commissario “Nuovo ponte in 12-16 mesi”. Ultime notizie, gli auguri del ministro dell'interno, Matteo Salvini “Buon lavoro al sindaco”(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Così il governo gialloverde vuole pagare il commissario per GENOVA con doppio stipendio : Il nome del commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi ufficialmente ancora non c'è. Forse arriverà entro oggi. “Spero di sì” risponde Matteo Salvini a chi glielo chiede. “La nomina – spiega il vicepremier – è in mano al presidente del Consiglio. Stanno facendo tutte le verifiche di compatib

Sondaggi Politici/ Ponte GENOVA - il 71% ‘boccia’ il M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Il ponte di Grillo per GENOVA. Ma Toti vuole quello di Piano : Genova, 17 set., askanews, - 'Non ho visto e non so da dove provenga il progetto di nuovo ponte pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Con il sindaco Bucci stiamo portando avanti assieme all'architetto ...

MATTARELLA : “GENOVA VUOLE SCELTE CONCRETE - NON AUGURI”/ Ponte Morandi - Toti “Governo aiuti - non disturbi” : MATTARELLA “SCELTE CONCRETE per Genova”. Ultime notizie, il monito del presidente “Bisogna ricostruire uniti e in tempi rapidi”. Le parole del capo dello stato a un mese dalla tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:40:00 GMT)

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo ponte per GENOVA : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

Ponte Morandi - GENOVA non vuole perdere tempo : "Sarà demolito in 30 giorni" : In un mese dovrebbe essere pronto il piano e da quel momento, a fine settembre o al massimo inizio ottobre, inizierà la...

I 5 Stelle parlano di nazionalizzazioni Ma GENOVA VUOLE il ponte subito : «Immaginavo una unità di crisi permanente, una concentrazione totale sulla ricostruzione che serve all'economia del Paese intero - dice -. Invece la discussione si è alzata a temi generali e si è ...

Viadotto Morandi - il sindaco di GENOVA : “La città vuole un ponte di altissima qualità il più in fretta possibile” : ‘‘La ricostruzione la deve fare Autostrade perché sono loro i concessionari fino a quando non c’è una nuova legge che dice che deve farla qualcun altro, noi aspettiamo quello che ci dirà il Governo”: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci in un’intervista a Rtl 102.5. Sul progetto presentato da Renzo Piano, Bucci spiega che ”anche su quello, li mettiamo tutti insieme intorno un tavolo e li facciamo ...

GENOVA - è scontro sulla ricostruzione del ponte crollato : il M5S vuole Fincantieri : "I lavori a Fincantieri e Cassa Depositi e Prestiti. Non sarà ricostruito da chi lo ha fatto crollare" dicono Di Maio e...

Sindaco Bucci : GENOVA VUOLE ponte - Gronda e terzo valico. Prime case agli sfollati : Per la Protezione civile il torrente Polcevera sarà liberato dalle macerie in 10 giorni. A decidere l'agibilità del quartiere compreso nella “zona rossa” sarà invece la commissione del Mit una volta finiti i sopralluoghi e le analisi. Per il governatore Toti «questo comporterà un tempo di circa una settimana»...

VIDEO – GENOVA Funerali di Stato - Salvini e Di Maio accolti con ovazione - il popolo vuole giustizia : Grosso applauso per Salvini e Di Maio al loro arriva alla fiera di Genova per i Funerali di Stato. Una folla immensa ai Funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una ...