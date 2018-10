Genoa-Udinese - probabili formazioni : Kouame più di Pandev - Velazquez recupera Mandragora : Genoa-Udinese si giocherà domenica alle 15 allo stadio Ferraris: un match importante per i padroni di casa, che sono stati i primi a fermare la Juventus sul pari in questo campionato e vogliono continuare a crescere. Il subentro di Juric a Ballardini sembra aver dato qualche effetto positivo, ma il nuovo tecnico adesso ha davanti la montagna di un calendario difficilissimo, visto che dopo i friulani arrivano le sfide con il Milan, mercoledì, poi ...

Genoa-Udinese streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Genoa-Udinese, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l'obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile.

Serie A Genoa - Radu : «Udinese avversario difficile» : GENOVA - 'Siamo carichi dopo il pareggio con la Juve . Sappiamo di avere una partita dura contro un avversario difficile come l' Udinese . Se riusciremo a mettere in campo la mentalità di Torino, sarà ...

Genoa - Bessa : 'Il gol alla Juve? Merito di Pecchia. Con l'Udinese gara a rischio' : Per Bessa un rivale in più lunga la strada che conduce alla titolarità ma anche un modo per sentirsi ancora più a suo agio nel mondo Genoa: "Siamo giocatori diversi - afferma l'ex Verona - Sandro ha ...

VIDEO Serie A - gli highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Il Napoli travolge l’Udinese e va a meno quattro Classifica La Juve si ferma col Genoa - 1-1 : Alla Dacia Arena gli azzurri controllano la partita e approfittano al meglio del pareggio bianconero contro il Genoa

La Juve si ferma col Genoa dopo otto vittorie : Bessa agguanta Cristiano Ronaldo Ora Udinese-Napoli : live 0-2 : Bianconeri in vantaggio con una rete di rapina del portoghese (la 400ª nei 5 grandi campionati, record) e raggiunti al 67’ dopo una disattenzione

Calcio - Serie A 2018-2019 : derby di Milano da non perdere - la Juventus ospita il Genoa - il Napoli sul campo dell’Udinese : La nona giornata di Serie A è alle porte: si inizia domani con 3 anticipi, per poi concludere con l’ormai classico Monday Night. Ad aprire il turno saranno Roma e Spal, che si sfideranno all’Olimpico alle 15 in punto. La squadra di casa sembra aver superato il momento di crisi grazie ai 3 successi di fila in campionato, oltre alla vittoria in Champions contro il Viktoria Plzen, che hanno rilanciato le ambizioni di Dzeko e compagni. ...

Juventus-Sassuolo - è arrivato CR7 : doppietta! Douglas Costa da censura. Vince il Genoa - pari tra Udinese e Torino : è arrivato CR7- Come da copione, Cristiano Ronaldo si sblocca ancora alla 4^ giornata di campionato. Come nella passata stagione, l’attaccante portoghese ha rotto il digiuno al quarto turno di campionato. Punto esclamativo sul match grazie ad una super doppietta e una tripletta sfiorata in due occasioni. La Juve supera gli emiliani nonostante l’arrembaggio finale […] L'articolo Juventus-Sassuolo, è arrivato CR7: doppietta! ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

Inter-Torino 2-2 : granata mai domi - nerazzurri spreconi. Vincono Fiorentina - Genoa e Udinese : Inter-Torino- Finisce 2-2 il big match della 2^ giornata di campionato. Inter-Torino sfida dai due volti. Primo tempo dal forte impatto nerazzurro con gol di Perisic e raddoppio di De Vrij. Un’Inter sprecona, poco esperta nel gestire la gara nella ripresa e riagguantata dai gol di Belotti e Meite. Spalletti a fine gara è stato […] L'articolo Inter-Torino 2-2: granata mai domi, nerazzurri spreconi. Vincono Fiorentina, Genoa e Udinese ...

La Spal in vetta - Viola show col Chievo. Vincono Genoa e Udinese : È un premio alla politica dei giovani del club toscano. Vincono anche Genoa e Udinese mentre finisce pari tra Frosinone e Bologna , e anche Cagliari-Sassuolo con un gol di Boateng su rigore nel ...