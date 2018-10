Generation | il meglio della cultura pop nel canale Sky dedicato ai millennials

digital-news

(Di sabato 27 ottobre 2018) Serie tv, film, animazione, fumetti, manga giapponesi e videogiochi: con, iltemporaneo in arrivo dal 27 ottobre al 10 novembre sul111 di Sky, si apre una finestra sull’intrattenimento che appassiona i più giovani,e generazione z, con una particolare attenzione per il mondo dei social e del web.Ilraccoglie i contenuti miglioricollezione On Demand GE...