Gdf sequestra beni a famigliari mafioso

Vicenza : sottrae risorse al sistema sanitario - Gdf sequestra 75mila euro a un medico : Vicenza, 22 ott. (AdnKronos) - I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, cautelando somme di denaro ed un

Contrasto ai traffici illeciti - la Gdf sequestra 20 tonni a pinne gialle sulle sponde del Saline : Pescara - Le Fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito dell’intensificazione del dispositivo di Contrasto dei traffici illeciti via mare, hanno sequestrato 20 tonni pinna rossa “pescati di frodo” del peso complessivo di circa 10 quintali, per violazione dei dettami della normativa vigente in materia di pratica della pesca ed acquacoltura. In particolare, nella scorsa notte i militari della Compagnia ...

Operazione della Gdf contro clan Spada : sequestrati 19 milioni beni : Nuovo colpo al clan Spada di Ostia. La guardia di finanza ha eseguito cinque decreti di sequestro di beni emessi dal tribunale di Roma nei confronti di altrettanti esponenti di spicco della famiglia ...

Treviso : Gdf sequestra quasi 200mila litri di vino spumante : Treviso, 11 ott. (AdnKronos) - Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Treviso ha sottoposto a sequestro quasi 200.000 litri di vino spumante di una nota cantina della Marca Trevigiana, realizzato mediante operazioni di spumantizzazione con l’utilizzo di vino originario di Paesi non appartenenti

Ostia - Gdf sequestra 19 Mln a clan Spada : 8.11 La Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma sta eseguendo 5 decreti di sequestro di beni, per un valore complessivo di circa 19 milioni di euro, riconducibili a esponenti di spicco del clan Spada. L'ordine di sequestro è stato emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma. Prevista una conferenza stampa alle 10.30 presso la sede del Nucleo di polizia economico-finanziaria a cui parteciperà il procuratore ...

Padova : Gdf sequestra 280mila accessori pericolosi - per un mln di euro : Padova, 8 ott. (AdnKronos) - Nell’ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, i Baschi Verdi del Gruppo hanno intensificato le attività volte alla tutela del mercato dei ben

Gdf Salerno : sequestrate 60 tonnellate di rifiuti speciali : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 60 tonnellate di rifiuti speciali in sette diversi containers all'interno dell'area doganale del porto

Padova : Gdf sequestra 150mila articoli di moda 'taroccati' : Padova, 14 set. (AdnKronos) - Nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, i Baschi Verdi del Gruppo patavino hanno individuato due società, gestite da cittadini di etn