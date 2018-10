Gaza | dopo razzi | Israele attacca 80 siti terroristici

Gaza - raid Israele dopo lancio razzi : 1.36 Aerei israeliani hanno bombardato vari punti di Gaza per rappresaglia dopo il lancio di una salva di razzi su Sderot. Per il momento non sono segnalate vittime da nessuna delle due parti, stando ai testimoni e a fonti militari. L'esercito israeliano ha confermato che "aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco hanno cominciato a colpire obiettivi terroristi nella Striscia di Gaza.