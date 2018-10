Gay : ArciGay - invalido al 100% allontanato da casa nel Napoletano : Un invalido di 40 anni, gay, è stato allontanato dall'abitazione di famiglia in un centro nel Napoletano ed è costretto a vivere in un sottoscala in precarie condizioni igieniche. Lo denuncia l'Arcigay di Napoli, che si è messa in contatto con il sindaco del Comune, il quale a sua volta ha assicurato il proprio intervento per riuscire a trovare una sistemazione dignitosa all'uomo. ...