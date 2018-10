Gay |  Arcigay | invalido al 100% allontanato da casa nel Napoletano

agi

(Di sabato 27 ottobre 2018) Undi 40 anni, gay, è statodall'abitazione di famiglia in un centro neled è costretto a vivere in un sottoscala in precarie condizioni igieniche. Lo denuncia l'Arcigay di Napoli, che si è messa in contatto con il sindaco del Comune, il quale a sua volta ha assicurato il proprio intervento per riuscire a trovare una sistemazione dignitosa all'uomo. “Sergio, 40 anni,aldopo un incidente sulla nave da carico in cui lavorava - scrive l'associazione - viene cacciato diil 2 ottobre scorso, di ritorno da una degenza ospedaliera: il fratello, la mamma e il padre, che già in altre occasioni l'avrebbero vessato perché gay, gli hanno infatti impedito di mettere piede nell'abitazione, buttando vestiario e oggetti dal balcone. Da quel giorno Sergio vive in un ...