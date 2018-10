Gasperini | Ilicic fondamentale per il nostro gioco

Atalanta - Gasperini : 'Finalmente Ilicic - per noi è fondamentale. Gomez? Ha sbagliato tanto' : Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma: 'Le partite sono tutte difficili ed equilibrate, c'è voluta un po' di pazienza, poi è andato tutto bene. I gol non sono mai stati un problema per questa squadra, dopo ...