Fuorionda di Fabrizio Corona al GF Vip 3 Era tutto preparato? Video

(Di sabato 27 ottobre 2018)al Grande Fratello Vip,? Secondo unche in queste ore sta circolando sui social la risposta è ”sì”. Il filmato incriminato titola: “Clamorosodi, ma è?“. Nelin questione, pubblicato originariamente dal Canale Youtube Gossippiamo, si può benissimo vedereintento a ripassare la famosa scena dell’accendino e l’uscita in giardino con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi. A supervisionare, il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia.ha fatto il suo ingresso trionfale nel reality di Canale 5 per render conto alla metà bruna delle Donatella delle dichiarazioni sul suo conto rilasciate durante un’intervista a Verissimo (“penso di non averla mai amata”) a cui lei ha risposto “di un uomo piccolo così non parlo più”.L’ex ...