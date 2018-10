Francesco Monte e Giulia Salemi massacrati dopo la lite con Elia | “Finti!”

Francesco Monte e Giulia Salemi nel mirino dei fan di Elia : “Finti” : Francesco Monte e Giulia Salemi attaccati dai fan di Elia Fongaro Francesco Monte e Giulia Salemi sono al centro di una nuova polemica. Questa volta sono finiti nel mirino dei fan di Elia Fongaro dopo la lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip. Finalmente i concorrenti stanno cominciando ad esporsi e a prendere delle posizioni, senza timore della critica del pubblico da casa. Francesco non tollera più Elia. Il suo modo di fare, di ...

VIDEO| Francesco Monte e Giulia Salemi - quel gioco di baci rubati : In confessionale i due ragazzi scherzano sui baci non dati ma che, forse, vorrebbero darsi e si punzecchiano a vicenda

Grande Fratello ViP. Francesco Monte ad Elia Fongaro : ”Usi Jane solo per una questione di strategia” : Francesco Monte ed Elia Fongaro ieri hanno discusso al Grande Fratello Vip e secondo l’ex tronista il velino userebbe Jane solo per una questione di strategia. “Fai meno di tutti i quanti, ti alzi... L'articolo Grande Fratello ViP. Francesco Monte ad Elia Fongaro: ”Usi Jane solo per una questione di strategia” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mario Ermito è Fausto Leali/ Video : l’attore nel mirino di Francesco Monte (Tale e Quale Show 2018) : Mario Ermito è Fausto Leali nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018: l'attore è finito nel mirino di Francesco Monte all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:19:00 GMT)

GIULIA SALEMI/ Anche Martina Hamdy "ci prova" con Francesco Monte? (Grande Fratello Vip 2018) : La speranza di GIULIA SALEMI, di riuscire a conquistare Francesco Monte, non morirà mai durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Ma l'influencer deve farsi conoscere per altro...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte chiude a Giulia Salemi : «Non ho intenzione di baciarti». E lei reagisce così : Francesco Monte e Giulia Salemi , storia al capolinea? Pare che il sex symbol del Grande Fratello Vip abbia chiuso in maniera netta con l'influencer italo-persiana. ' Non ho intenzione di baciarti, ...

Walter e Francesco Monte - messaggio dai fan al GF Vip : sono loro i favoriti? : Walter Nudo e Francesco Monte al Grande Fratello Vip: arrivano due messaggi aerei da parte dei fan Una mattina molto emozionante quella di Walter Nudo e Francesco Monte al Grande Fratello Vip. I due gieffini hanno, infatti, ricevuto un messaggio aereo da parte dei loro rispettivi fan. Non è la prima volta che questi due […] L'articolo Walter e Francesco Monte, messaggio dai fan al GF Vip: sono loro i favoriti? proviene da Gossip e Tv.