Fortnite | Epic Games registra 1 | 25 miliardi di dollari di venture capital

Fortnite : Epic rimuove la modalità Fortnitemares a qualche ora dal lancio : Fortnite questa mattina si è aggiornato con una patch che ha introdotto tra le altre novità una nuova modalità, Fortnitemares, che celebra la festività di Halloween aggiungendo alla classica Battaglia Reale elementi PvE da brivido.Come spesso succede però in queste occasioni, i giocatori si sono riversati nei server di Fortnite e l'intasamento che ne è conseguito è con tutta probabilità la causa che ha spinto gli sviluppatori a rimuovere la ...

Fortnite : alcuni tweet di Epic Games farebbero pensare al ritorno dell'evento a tema Halloween "Fortnitemares" in Battle Royale : Epic Games ha condiviso un altro tweet dedicato a "Fortnitemares", che farebbe pensare a un evento a tema Halloween probabilmente in arrivo nell'apprezzata modalità Battle Royale di Fortnite.Come segnala Eurogamer.net, il criptico tweet è il secondo ad essere stato pubblicato durante il fine settimana, anche se non fornisce molti dettagli.Mentre un precedente tweet offriva un'occhiata a un personaggio o una skin non identificata, ora un nuovo ...

Elon Musk compra Fortnite e lo chiude? La divertente risposta di Epic Games : A quanto pare Elon Musk non è troppo impegnato a dirigere Tesla, SpaceX e The Boring Company, ora ha qualche parola divertente anche per Fortnite. Il suo account Twitter, che ricordiamo essere seguito da ben 22 milioni di persone, è sempre fonte di ilarità che certe volte può danneggiare le sue o altre società. Il miliardario statunitense ha recentemente retwittato un'immagine tratta da un articolo di QZ che recita "Elon Musk compra Fortnite ...

Fortnite : Epic Games si scaglia contro due YouTuber accusati di vendere cheat : Ovviamente a nessuno piace giocare con persone che imbrogliano. Vogliamo credere che tutti possano giocare in modo equo, equo e all'interno delle regole, ma non nel caso dello YouTuber "Golden Modz", il cui canale ha oltre un milione di iscritti e un sacco di visualizzazioni giornaliere. Ebbene, come segnala Dualshockers, l'utente in questione è stato accusato di aver venduto "poteri magici" di Fortnite durante uno streaming, o in termini più ...

Fortnite porta cheater in tribunale - pugno duro da parte di Epic Games : Mantenere l'ambiente di gioco di Fortnite il più pulito possibile non è per nulla facile. Lo sa bene Epic Games, che nell'anno trascorso sulla cresta dell'onda videoludica ha dovuto fronteggiare le più disparate criticità: non pochi sono infatti gli utenti che provano ad avvantaggiarsi sfruttando trucchetti e mezzucci ai limiti (e oltre) del regolamento, e ovviamente gli addetti ai lavori hanno da sempre dato segnali forti, con allontanamenti e ...

Fortnite : da ora è possibile giocare su Android senza ricevere l'invito da Epic Games : Come annunciato dagli stessi sviluppatori e riportato da Fortnite Intel, è finalmente possibile scaricare l'app di Fortnite su dispositivi Android senza dover necessariamente richiedere un invito a Epic Games.In passato, i giocatori che volevano provare la Beta di Fortnite su Android erano costretti a registrarsi sul sito web di Epic Games ricevendo in seguito un codice d'invito. Da oggi invece basterà semplicemente raggiungere il dominio ...

Warner Bros e Epic Games annunciano la speciale versione retail Fortnite : Pacchetto Zero Assoluto : Warner Bros. Interactive Entertainment ed Epic Games annunciano oggi Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto, una speciale versione retail del popolarissimo gioco d'azione e costruzione Fortnite Battle Royale. Presso i rivenditori autorizzati a livello mondiale, Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e tutti i dispositivi della famiglia Xbox One, inclusa Xbox One X, a partire dal 16 ...

Skin mai vista in Fortnite su personaggio Marvel : le immagini ispireranno Epic? : Un utente di Fortnite ha ben pensato di creare una speciale concept Skin basata sugli X-Men dell'Universo Marvel. Si tratta di Iceman ed è giunto il momento di conoscerla nei dettagli. Prima di tutto è necessario specificare che le Skin di Fortnite rappresentano una delle maggiori fonti di guadagno per gli sviluppatori di Epic Games. Non a caso infatti il Costume più economico costa 8 euro, mentre i prezzi salgono fino ai 20 euro per le Skin ...

Fortnite : Epic annuncia la modalità a tempo Disco Domination : Attraverso la bacheca "Messaggio del giorno", Epic Games ha annunciato oggi l'introduzione di una nuova modalità a tempo di Fortnite, Disco Domination, che esordirà nel Battle Royale con tutta probabilità in occasione della prossima patch, prevista per questa settimana.Come segnala Fortnite Intel, la descrizione della nuova modalità è alquanto chiarificante, anche se i dettagli rimangono oscuri. Disco Domination chiederà ai giocatori di ...

Fortnite : un buffo balletto mette in mostra la fisica del seno - scatta la polemica ed Epic si scusa tempestivamente : La Stagione 6 di Fortnite ha portato con se una serie di interessanti novità, e tra queste sta facendo scalpore quella che potremmo definire la nuova "mossa" di Calamity, riporta PCgamer.La nuova esultanza del personaggio è stata definita "imbarazzante e non intenzionale" da un rappresentate di Epic Games. "Stiamo lavorando ad un fix il prima possibile" hanno comunicato. In parole povere la fisica del seno è destinata a scomparire a quanto ...

Sexy errore in Fortnite Stagione 6 sul seno della cowgirl - cosa farà Epic : Con la Stagione 6 i giocatori di Fortnite hanno già riscontrato un’anomalia legata al seno della cowgirl. Per il momento i giocatori stanno scoprendo i nuovi contenuti del celebre titolo di Epic Games, che finalmente è disponibile anche in cross-play tra PlayStation 4 e le altre piattaforme. La novità più importante della Stagione 6 di Fortnite è rappresentata dalla skin della cowgirl. Gli utenti più attenti però hanno subito notato la ...

Fortnite : un buffo balletto mette in mostra la fisica delle tette - Epic si scusa tempestivamente : La Stagione 6 di Fortnite ha portato con se una serie di interessanti novità, e tra queste sta facendo scalpore quella che potremmo definire la nuova "mossa" di Calamity, riporta PCgamer.La nuova esultanza del personaggio è stata definita "imbarazzante e non intenzionale" da un rappresentate di Epic Games. "Stiamo lavorando ad un fix il prima possibile" hanno comunicato.L'animazione in se è piuttosto divertente almeno tanto quanto equivocabile. ...

Epic Games svela quando avrà inizio la Stagione 6 di Fortnite : Epic Games ha finalmente svelato la data di inizio dell'attesa Stagione 6 di Fortnite!L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sull'account ufficiale Twitter, dove viene comunicato che la nuova Stagione prenderà il via il prossimo 27 settembre.Dall'annuncio, inoltre, apprendiamo che per celebrare l'arrivo della Stagione 6 è stato reso disponibile un bonus del 400% per i punti XP, che sarà attivo per tutto il weekend fino al 24 ...

Una nuova arma in Fortnite curerà gli utenti? Feedback dai fan per Epic Games : Come la community avrà ormai avuto modo di constatare, Fortnite è un titolo in costante e dinamica evoluzione: tanti sono gli aspetti tenuti sempre sotto stretto controllo da parte di Epic Games, il team che ha permesso al Battle Royale di divenire il punto di riferimento assoluto per il genere e uno dei punti di riferimento per quanto concerne il mercato videoludico. Ovviamente tantissima importanza la rivestono i cambiamenti che, a frequenza ...