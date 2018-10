Formula 1 | GP Messico Hamilton dopo le qualifiche | ' Qui Mercedes non può competere con

Formula 1 - GP Messico. Ricciardo dopo la pole : 'Bellissimo per Red Bull'. Ma Helmut Marko non sembra felice : E' davvero una stagione strana per Daniel Ricciardo la sua ultima in Red Bull. Tanti ritiri, tanta frustrazione e poi la pole position in Messico . Un risultato che sa di riscatto per il pilota ...

Formula 1 - GP Messico. Vettel dopo le qualifiche : 'Gli altri hanno fatto meglio nelle curve' : "nelle curve gli altri hanno fatto la differenza, ma sono abbastanza contento della mia prestazione". Sebastian Vettel sembra accontentarsi del suo quarto tempo nelle qualifiche del GP del Messico e ...

Formula 1 Messico - Hamilton : Red Bull di un'altra categoria : Terzo, come non era più abituato a fare, in qualifica. Eppure, il risultato di Lewis Hamilton nel sabato del Gran Premio del Messico vale comunque il segno più. Per le premesse del venerdì, in ...

Formula Uno - Messico : Ricciardo in pole davanti a Verstappen ed Hamilton : La Red Bull aveva già dato buone indicazioni nelle prove libere e si è confermata nelle qualifiche. Daniel Ricciardo, infatti, si è preso la pole position nel gran premio del Messico con un ultimo ...

Formula 1 Messico - la griglia di partenza : sorpresa incredibile in pole [FOTO] : 1/23 LaPresse ...

DIRETTA Formula 1/ F1 qualifiche live : Ricciardo toglie la pole position a Verstappen! (Gp Messico 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2018 Città del Messico: cronaca e tempi delle due sessioni attese sul circuito (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:58:00 GMT)

Diretta Formula 1/ F1 qualifiche live : Q2 - Verstappen e Hamilton divisi da 4 millesimi! (Gp Messico 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2018 Città del Messico: cronaca e tempi delle due sessioni attese sul circuito (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:36:00 GMT)

DIRETTA Formula 1/ F1 qualifiche live : Q1 - Mercedes davanti a Red Bull! Eliminate le Haas (Gp Messico 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2018 Città del Messico: cronaca e tempi delle due sessioni attese sul circuito (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Formula 1 - GP Messico : le qualifiche in diretta live streaming : Di seguito tempi e cronaca delle FP3 18:55 27 ott Box Mercedes: stanno cambiando motore sulla macchina di Bottas. la sua W09 montava la PU3 e passerà alla PU4 18:04 27 ott # Driver Time 1 VERSTAPPEN ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Messico 2018 - doppietta di pole position tabù : chi lo sfaterà? : Griglia di partenza Formula 1 Gp Messico 2018 Città del Messico, la lotta per la pole position tra Ferrari e Mercedes quali emozioni ci riserverà oggi?(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 19:13:00 GMT)

Formula1 - Libere3 Messico : Verstappen c'è. Hamilton e Vettel vicini : Pista umida e a tratti anche bagnata per le Libere3 del GP del Messico, con tanta prudenza a scendere in pista per la poca aderenza e molti piloti a fare melina in attesa di condizioni migliori. Una ...

Formula 1 - GP di Messico : le qualifiche in diretta live streaming. FP3 a Verstappen - poi Hamilton e Vettel : Domenica, invece, ad Hamilton basterà il settimo posto per confermarsi campione del mondo. Infine, nuova power unit sulla Ferrari e nessuna lamentela di Hamilton sull'andamento W09, a differenza di ...

Diretta Formula 1/ F1 qualifiche e FP3 live : Verstappen sempre al top! (Gp Messico 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2018 Città del Messico: cronaca e tempi delle due sessioni attese sul circuito (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:58:00 GMT)

DIRETTA Formula 1/ F1 qualifiche e FP3 live : pista umida - Leclerc il più veloce (Gp Messico 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2018 Città del Messico: cronaca e tempi delle due sessioni attese sul circuito (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:33:00 GMT)