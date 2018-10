Forbes | il re è ancora George Clooney Ma anche Sofia Vergara conquista uno scettro

vanityfair

: Euforia e gioia nel vedere FORBES FRANCE che parla di Emotion Srl, #PemCards e le nostre #cartoline! La strada è ap… - Andrea_Toni_G : Euforia e gioia nel vedere FORBES FRANCE che parla di Emotion Srl, #PemCards e le nostre #cartoline! La strada è ap… - directasim : “Un patrimonio netto combinato di oltre 100 miliardi di dollari: ecco come gli investitori più ricchi d’America div… -

(Di sabato 27 ottobre 2018)Il compleanno die Amal AlamuddinNon è stato solo merito del cinema seha guadagnato ben 239 milioni di dollari e arriva in testa alla classifica del 2018 di, per gli attori meglio pagati del mondo. Per la seconda volta di fila (qui i «paperoni» del 2017). Quando erauno scapolo impenitente, il marito di Amal, si deliziava in allegre serate con Rande Gerber, marito di Cindy Crawford e padre di Kaya e Mike Meldman, a bere tequila: fino a quando i tre decisero di comune accordo di creare la propria marca, come Brad e Angelina, avevano fatto con il vino. Casamigo, il beveraggio alcolico, diventato il più chic del mondo, è ...