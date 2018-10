Fisica | ad Halloween si festeggia il lato oscuro dell’universo con il Dark Matter Day

meteoweb.eu

(Di sabato 27 ottobre 2018) Torna per il secondo anno, il 31 ottobre, ilDay, la giornata della materia oscura, con una serie di eventi che in tutto il mondo festeggeranno il lavoro di migliaia di scienziati che cercano di accendere una luce sulpiù misterioso. Si può quindi celebrarein modo insolito partecipando a conferenze e spettacoli, organizzando eventi, o seguendo le numerose dirette Facebook che coloreranno la giornata. L’INFN sarà in diretta Facebook alle 18:00 del 31 ottobre dal Festival della Scienza di Genova (Palazzo Ducale) per raccontare degli innovativi esperimenti che in Italia cercano di scovare particelle di materia oscura; come PADME, l’esperimento appena partito ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN che dà la caccia al fotone, e XENON1T eSIDE, due grandi esperimenti dei Laboratori Nazional del Gran Sasso dell’INFN, i più grandi ...