Fiorentina | Pioli | Poca precisione | ma grande carattere

Torino-Fiorentina - Pioli : 'È mancata precisione - ma il carattere è ok. Giocando così possiamo fare belle cose' : Dopo il Cagliari, il Torino: secondo pareggio consecutivo per la Fiorentina. I viola escono con un solo punto dall'anticipo dell'Olimpico, dopo aver agguantato il vantaggio con l'ex Benassi nei ...

Fiorentina - Pioli scherza : 'Io il 38esimo miglior allenatore al mondo? Quelli peggiori però guadagnano di più' : Secondo la rivista inglese FourFourTwo Stefano Pioli è al 38esimo posto della classifica dei migliori allenatori del 2018. Nella conferenza stampa che anticipa la partita contro il Torino di sabato ...

Fiorentina : Pioli - Toro forte ed esperto : ANSA, - FIRENZE, 26 OTT - "Sappiamo che in trasferta non abbiamo ancora vinto e anche per questo quella di domani sarà una partita importante, contro un avversario che ha i nostri stessi valori e i ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Torino? Squadra forte - ma lo siamo anche noi» : FIRENZE - Gara tanto importante quanto difficile per la Fiorentina . I viola, infatti, affronteranno il Torino in trasferta. Questo il pensiero di Stefano Pioli sugli avversari: " Il Torino è una ...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : “Ho un rimpianto sul gol subito” : Fiorentina-Cagliari, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Fiorentina-Cagliari, il tecnico della Viola Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio casalingo contro i sardi: “Il vento era veramente difficile da superare nel primo tempo, ma ho visto una squadra comunque compatta e ordinata. Abbiamo fatto di […] L'articolo Fiorentina-Cagliari, Pioli: ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Dobbiamo essere più attenti dietro» : FIRENZE - Non può essere soddisfatto Stefano Pioli dopo essersi fatto raggiungere dal Cagliari . I viola, infatti, andati in vantaggio, si sono fatti raggiunere sull'1-1. Il tecnico, a Sky Sport, ha commentato così la prestazione della Fiorentina : " Peccato, abbiamo fatto di tutto per vincerla. La mia squadra, però, è rimasta ordinata senza allugarsi quasi mai. Il rimpianto più grande ...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : 'Qualche rimpianto - il vento ci ha penalizzato. Ma la squadra è matura' : Assalto alla zona Champions fallito: la Fiorentina si ferma contro il Cagliari. Solo 1-1 al Franchi, in una gara durata ben 100 minuti e caratterizzata dal forte vento: al vantaggio di Veretout , su ...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : “determinati a vincere” : ”Davide è sempre con noi e lui ci ha migliorati tutti come persone e come professionisti, ma quella di domani è una gara particolare perché si affrontano due squadre in cui lui ha militato per tanto tempo. Quindi mi aspetto dalla Fiorentina che sia determinata a vincere dall’inizio alla fine”. Così Stefano Pioli a poche ore della gara contro il Cagliari in una partita che sarà più che mai nel nome di Astori. Tante le ...

Fiorentina - Pioli 'determinati a vincere : ANSA, - FIRENZE, 20 OTT - ''Davide è sempre con noi e lui ci ha migliorati tutti come persone e come professionisti, ma quella di domani è una gara particolare perché si affrontano due squadre in cui ...

Fiorentina - Pioli : "Biraghi può migliorare. Pjaca meglio nell'ultima mezz'ora" : 53 anni e non sentirli. Pioli è in forma perfetta e sorride pensando al proprio compleanno visto che è iniziato alla grande "Perchè i miei ragazzi - dice il tecnico - mi hanno regalato delle ottime ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Voglio vedere la voglia di vincere» : FIRENZE - " Domani partita particolare, vogliamo sfruttare l'entusiasmo dei tifosi ". Esordisce così Stefano Pioli , nella conferenza stampa pre Cagliari. Sulla situazione infortunati e quella dei ...

Fiorentina - Pioli : “Dobbiamo concretizzare di più. Chiesa? Può crescere ancora” : Dopo la sosta Nazionali è tempo di rientro, è tempo di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena la partita di Davide Astori, poiché i sardi del Cagliari visiteranno la squadra viola. A parlare in conferenza stampa è stato Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, che ha voluto parlare del momento dei suoi, commentando […] L'articolo Fiorentina, Pioli: “Dobbiamo concretizzare di più. Chiesa? Può crescere ...