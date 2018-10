Finale con il botto per il ' ' Salotto delle 6' '

Diretta/ Conegliano Casalmaggiore (risultato Finale 3-0) streaming video Rai : game over! (volley femminile) : Diretta Conegliano Casalmaggiore: info streaming video e tv della partita, attesa nella prima giornata del Campionato di Serie A1 di volley femminile.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:17:00 GMT)

ATP Vienna : Anderson batte Verdasco - che Finale contro Nishikori! [VIDEO] : ATP Vienna, sarà Kevin Anderson l’avversario di Kei Nishikori nella finale del torneo austriaco, sconfitto Verdasco ATP Vienna, Kevin Anderson vola in finale nel torneo austriaco, battendo in tre set lo spagnolo Verdasco. Una vera e propria battaglia quella odierna, terminata 6-3 3-6 6-4 per Anderson contro il tennista spagnolo davvero ritrovato in questa settimana viennese. Adesso Anderson affronterà Kei Nishikori in una finale che ...

Bnp Paribas Wta Finals - Svitolina in Finale con la Stephens : La statunitense n.6 del mondo si è imposta in rimonta, 0-6, 6-4, 6-1 sulla ceca Karolina Pliskova, numero 8 del ranking, dopo un'ora e 57 minuti di gioco. In precedenza l'ucraina Svitolina si era ...

Diretta / Wta Finals 2018 Stephens Pliskova (0-6 6-4 6-1) : Sloane in Finale con la Svitolina : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: Svitolina-Bertens e Stephens-Pliskova sono le due semifinali del Master di tennis femminile a Singapore(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Ascolti tv 26 ottobre : il gran Finale di Tale e quale conquista il pubblico - Solo 2 delude : Ascolti tv ieri: Tale e quale show è il programma più visto, Solo non decolla A sfidarsi nella prima serata di ieri sono stati numerosi programmi. In primis, abbiamo assistito allo scontro televisivo tra le due reti ammiraglie. Su Rai 1 è andata in onda la prima delle finali di Tale e quale show condotta […] L'articolo Ascolti tv 26 ottobre: il gran finale di Tale e quale conquista il pubblico, Solo 2 delude proviene da Gossip e Tv.

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : Italia seconda nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre superate in Finale dalla Gran Bretagna : L’Italia centra un ottimo secondo posto nell’inseguimento a squadre femminile a Milton (Canada), nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi, dopo la Grande qualifica, si è dovuto arrendere alla superiorità della Gran Bretagna in finale. Il quartetto formato da Laura Kenny, Katie Archibald, Elinor Barker e Eleanor ...

Rai - verso Cda il 31 ottobre. Domenica lo scontro Finale : Ai Rai Sport pare essere confermato Maurizio Losa . Tutto si muove in viale Mazzini e, se verrà confermata, quella di Domenica sarà una tavola rotonda senza esclusione di colpi. Se, come sembra, Foa ...

Solo 3 ci sarà? Il Finale della seconda stagione potrebbe chiarire la situazione : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Solo 3 ci sarà oppure no? Al momento il tormentone rimane visto che né la casa di produzione, la Taodue di Pietro Valsecchi, né Canale 5 hanno annunciato una terza stagione. Molto dipenderà dal finale della seconda stagione in onda oggi, 26 ottobre, su Canale 5 alle 21.10, e da quello che succederà nello scontro finale tra Marco e Bruno. I due hanno chiuso la prima stagione e, a quanto pare, faranno lo stesso con la seconda ma questa volta ...

Tale e Quale Show - gran Finale : in giuria Nino Frassica e Lucia Ocone : Venerdì 26 ottobre, in prima serata Rai 1, verrà proclamato il campione di questa edizione, ma poi si continua con il torneo

Solo 2/ Anticipazioni ultima puntata : Marco e Bruno allo scontro Finale! (26 ottobre) : Solo 2, Anticipazioni ultima puntata 26 ottobre: Marco alla ricerca della libertà per se stesso, Agata e il loro bambino, ma Bruno Corona è ancora un ostacolo.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Finale di Solo : domani l’ultimo atto della serie con Marco Bocci : Solo seconda stagione ha regalato emozioni e colpi di scena. Gli amanti del genere sono impazienti di conoscere il Finale

Tennis - ATP Basilea 2018 : Andreas Seppi esce di scena negli ottavi di Finale. L’azzurro sconfitto da Daniil Medvedev in due set : Niente da fare per il nostro Andreas Seppi negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, numero 43 del mondo, è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev (n.20 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-2 in 1 ora e 39 minuti di gioco. Una partita in cui la grande difesa del Tennista dell’Est, abbinata ad un’eccellente pesantezza di palla con il dritto, ha fatto la differenza ed è valsa il successo finale. ...

Colpo Finale ai siti di streaming bloccati che rinascono subito? L’AGCOM interviene : I siti di streaming bloccati, si sa, hsnno hanno 7 vite come i gatti, anzi anche di più. Non è raro imbattersi in casi di piattaforme chiuse per violazione del diritto d'autore nella riproduzione di film e serie TV di ogni tipo che, a distanza di pochissimo tempo e anche solo qualche giorno, ricompaiono dal nulla, magari con un vestito leggermente nuovo ma non così tanto da non essere riconoscibili. A questo fenomeno ha appena messo un freno ...

Al Sinodo il documento Finale contiene solo 2 paragrafi sulle donne e la parità di genere : Eppure da tempo le donne nel mondo cattolico chiedono parità di trattamento, chiedono di non essere subalterne, di avere più voce in capitolo, di entrare a far parte del decision making. Il documento ...