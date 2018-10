FIBA 3x3 World Tour A Pechino le Finali

FIBA 3x3 Europe Cup : l’Italia femminile quarta a Bucarest : FIBA 3×3 Europe Cup. Bucarest: azzurre Quarte. Sconfitte nel supplementare della Finale per il Terzo posto dall’Ucraina 16-17 A Bucarest, la Nazionale femminile 3×3 chiude al quarto posto della FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, sconfitta nel supplementare della Finale per il Terzo posto dall’Ucraina 16-17. “Siamo molto amareggiate per questo risultato non ottenuto -ha affermato l’allenatore Angela ...