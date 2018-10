Migliaia in piazza a Roma per la maniFestazione anti degrado : "Dimissioni, dimissioni, dimissioni" è stato tra gli slogan più gettonati all'indirizzo della sindaca Virginia Raggi. piazza...

"Roma dice basta" : i cittadini maniFestano davanti al Campidoglio contro il degrado della città : Sono in tanti in piazza del Campidoglio. Hanno portato con loro striscioni, musica e la voglia di fare qualcosa per la loro città, Roma. La manifestazione "Roma dice basta" è cominciata: i toni sono quelli di una protesta, ma anche di una festa, con la banda che suona e i cittadini che battono le mani a tempo."Vogliamo la Raggi", urlano alcuni cittadini, invocano una sindaca che, secondo gli organizzatori dell'iniziativa non ha ...

Festa DI ROMA 13 - Il programma del 27 ottobre : Il documentario racconta la "forza positiva" che le donne esercitano nella società: nell'ambito familiare come nelle comunità, nei luoghi di lavoro come nella politica. Una forza e un'azione positiva ...

Festa DI ROMA 13 – La Tonnara dei Grandi Maestri : Un mondo che sembra scomparso e che rimane vivo solo attraverso l'archeologia industriale e i ricordi di molti che fino alla fine del secolo scorso vivevano grazie alla pesca e al commercio di tonno. ...

Festa del Cinema di Roma 2018 - “come si racconta una storia vera?” A Private War - Diario di tonnara e American Animals sono la risposta : Come raccontare una storia vera? Il Cinema ne è ontologicamente ossessionato e l’odierno programma della Festa del Cinema di Roma offre un trittico di opere che ne esemplificano tre modelli diversamente efficaci. C’è chi opta per una classica rappresentazione verosimile del reale, c’è chi ama alternare materiali d’archivio con nuove riprese, e c’è infine chi estremizza questa posizione tentando vie sperimentali di dialogo fra il presente e il ...

Halloween 2018 a Roma. Al Bioparco weekend di Festa per bambini e adulti : festa di Halloween al Bioparco a Roma. Due divertenti giornate, sabato 27 e domenica 28 ottobre, all’insegna degli animali e

Festa del cinema di Roma - Museo : Il fatto di cronaca, veramente accaduto nella notte della vigilia di Natale del 1985, tratta di quando furono rubati alcuni dei capolavori più preziosi dalla collezione d'arte Maya, in barba ai ...

Festa di Roma - Corleone : ovvero il film dal regista sotto copertura. Brusca intervistato con un cappuccio e guanti : Corleone: ovvero il film dal regista sotto copertura. “Perché se apparisse alla scoperta lo farebbero fuori immediatamente” annuncia la produttrice Donatella Palermo, “sostituta” del cineasta ungherese “necessariamente assente” Mosco Levi Boucault, a spiegare origini e senso del documentario che racconta la parabola criminale di Cosa Nostra, nella sua sanguinosa guerra per il potere contro tutti e tutto, specie contro lo Stato. Diviso in due ...

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

Festa DI ROMA 13 - Il programma del 25 ottobre : che in Italia e nel mondo mette in rete tante occasioni di "FESTA" e di omaggio al ventenne che mormora "Infinito". Il 3 luglio 2017, dopo venti anni di conduzione privata, i teatri di posa di ...

LA SICILIA ALLA Festa DEL CINEMA DI ROMA : Attraverso immagini attuali e d'epoca il regista narra una SICILIA intrisa di miti e riti, tra fantasia e realtà, dove la storia si fonde con l'economia, la tradizione con la tecnica; Giovanni ...