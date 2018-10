Festa del Cinema di Roma | Virzì | ' Con ' Notti magiche' abbiamo canzonato il grande cinema

Festa del Cinema di Roma - il direttore Monda : 'Edizione straordinaria - ma abbiamo bisogno di più budget' : È il 'Vizio della Speranza' di Edoardo De Angelis, il film che ha vinto il Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma. L'annuncio è stato dato dal direttore della Festa Antonio Monda durante la ...

"Uscire dall'ambiguità sull'euro" - dice Moavero alla Festa del Foglio : “Attenzione a giocare troppo con i dubbi sulla nostra permanenza nell'euro perché si rischia di fare il gioco degli speculatori. Per questo dico: non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall'euro”. Dal palco della Festa del Foglio di Firenze, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi prova a me

Atalanta-Parma - la Festa al termine della partita [VIDEO] : E’ andata in scena una partita molto importante valida per il campionato di Serie A, si sono affrontate Atalanta e Parma che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, netto 3-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Palomino, Mancini ed autorete da parte di Gagliolo. Gli uomini di Gasperini sembrano aver messo alle spalle il momento di crisi. Grande festa al termine della partita per l’Atalanta sotto la curva, in basso ...

Alla Festa del Foglio Ermini mette in guardia dalla gogna mediatica : La sua elezione a vicepresidente del Csm non è stata presa bene dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Critiche, accuse, ipotesi di complotto “della parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!”, almeno a sentire il Guardasigilli. David Er

Festa del Cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per Medusa mette ...

"Roma dice basta" : i cittadini maniFestano davanti al Campidoglio contro il degrado della città : Sono in tanti in piazza del Campidoglio. Hanno portato con loro striscioni, musica e la voglia di fare qualcosa per la loro città, Roma. La manifestazione "Roma dice basta" è cominciata: i toni sono quelli di una protesta, ma anche di una festa, con la banda che suona e i cittadini che battono le mani a tempo."Vogliamo la Raggi", urlano alcuni cittadini, invocano una sindaca che, secondo gli organizzatori dell'iniziativa non ha ...

Festa del Cinema la Hot Summer Night di Maika Monroe : Festa del Cinema la Hot Summer Night di Maika Monroe. Di Alessandro Di Liegro - video Paolo Caprioli/Ag.Toiati

Maltempo Veneto : il Prefetto di Belluno chiede ai Sindaci di valutare il rinvio delle maniFestazioni pubbliche : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emanato un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico con il quale è stato dichiarato per tutto il territorio bellunese, ad eccezione dei Comuni di Arsiè, Fonzaso, Sovramonte, Lamon (per i quali è stato dichiarato lo stato di preallarme), lo stato di allarme per rischio idrogeologico, dalle ore 9 di sabato e fino alle 14 di lunedì 29 ottobre. Alla luce di tali indicazioni, si ...

La Festa del Foglio a Firenze - diretta video : Dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze la seconda edizione della Giornata dell'Ottimismo. Interverranno Dario Nardella, Antonio Tajani, Angelo Panebianco, Giovanni Orsina, Sabino Cassese, Pierluigi Pardo, Vincenzo Boccia, Paolo Gentiloni, Oscar Farinetti, Marco Bentivogli, David Erm

La Juventus alla Festa dell'Adidas Store in corso Vittorio Emanuele : centro blindato : ... il 30 ottobre adidas porta il team bianconero a Milano, la città dei creator, un luogo dove il talento e l'estro prendono vita per sprigionarsi nelle diverse espressioni dello sport. Lo Store, ...