Ferro basso | un problema troppo spesso sottovalutato | l’anemia da carenza sideropenia è

meteoweb.eu

: @elenamarra18 @oivitamia @DanGambard @napolista Che poi il rischio di un basso ranking uefa sarebbe per il Napoli a… - 19_Napulitan_26 : @elenamarra18 @oivitamia @DanGambard @napolista Che poi il rischio di un basso ranking uefa sarebbe per il Napoli a… - 8_ferro : RT @Pgreco_: Sempre più in basso. #Giornalisti - httplibs : È da quando sono piccola che ho tre piccoli segni sotto il labbro inferiore. Ho cercato su Google per sapere cosa f… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Sono tra i più longevi al mondo, ma uno dei punti deboli degli italiani è il“, la: unche può essere spia di malattie croniche. In occasione del 119° Congresso della Società Italiana di medicina interna (Simi), in corso a Roma, è stato annunciato l’avvio di uno studio, su 2mila pazienti cronici, per misurare l’impatto delladisulle patologie e sul rischio di riospedalizzazione. L’anemia dadi) rappresenta la più diffusaalimentare: riguarda circa il 25% della popolazione mondiale e causa ogni anno la morte di oltre 800mila persone. Un fattore – secondo gli esperti, ancorae sottodiagnosticato. Sebbene, infatti – rilevano gli internisti – basti un esame del sangue, semplice e poco costoso, l’anemia da ...