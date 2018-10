Federica Brignone seconda nel gigante d' esordio stagionale di Coppa del Mondo a Sölden

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : Federica Brignone splendida seconda in gigante! Vittoria per Tessa Worley : Federica Brignone apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 con un importantissimo podio nel gigante femminile di Soelden (Austria). L’azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della francese Tessa Worley, mentre il podio è stato completato dall’americana Mikaela Shiffrin. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg. In testa al termine della prima frazione, l’azzurra ha provato in tutti i modi a conquistare ...

Sci - Federica Brignone seconda a Soelden : 14.08 La francese Tessa Worley,con una seconda manche super che le consente di recuperare due posizioni, si aggiudica il gigante di Soelden, apertura della stagione.La transalpina,al 13° successo in CdM,precede Federica Brignone che aveva chiuso in testa la prima manche. Per la 28enne milanese si tratta comunque di un ottimo piazzamento, considerato che lo scorso 10 agosto si era infortunata in allenamento al ginocchio sinistro. Sul gradino ...

Coppa del mondo Sci – Ottimo 2° posto per Federica Brignone a Solde : Worley vince la seconda manche del gigante : Grande prova per Federica Brignone che termina la seconda manche del gigante a Sölden in prima posizione: primo posto per la francese Worley Dopo un’ottima prima manche, Federica Brignone non è riuscita a difendere la leadership e a conquistare il primo successo stagionale nella Coppa del mondo di Sci 2018-2019. L’atleta azzurra si è classificata al secondo posto nella seconda manche di gigante in que di Sölden, alle spalle di una ...

LIVE Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : seconda manche dalle 13.00. Federica Brignone in lotta per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante di Sölden. Dopo la prima prova in testa c’è Federica Brignone, che va a caccia della vittoria. Ottima prova dell’azzurra, che non ha commesso errori ed è stata perfetta soprattutto nel piano finale. In lotta per il successo ci sono comunque almeno quattro atlete: infatti in seconda posizione c’è la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.24), poi la francese ...

Sci alpino - Federica Brignone al comando dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden : La sciatrice azzurra ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche davanti a Viktoria Rebensburg e a Tessa Worley, male le altre azzurre La Coppa del mondo comincia col piede giusto per Federica Brignone: partita col pettorale numero 1 nel gigante di Sölden, ha chiuso al comando la prima manche, sciando alla grande e mettendosi temporaneamente alle spalle tutte le sue avversarie con il tempo di 58″71 nonostante i soli 18 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : Federica Brignone è in testa dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria - out Marta Bassino : Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, ...

Diretta / Slalom gigante Solden streaming video e tv : Federica Brignone al comando della prima manche! : Diretta gigante femminile Solden streaming video e tv, risultato live della prima gara di Coppa del Mondo di sci alpino: le favorite e le azzurre (oggi sabato 27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:41:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 in DIRETTA : Federica Brignone è al comando! Fuori Marta Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Inizia la stagione sul ghiacciaio austriaco, finalmente si incomincia a fare sul serio dopo sette mesi di attesa: l’inverno sta arrivando e la tradizionale sciata sul Rettenbach non poteva mancare. Sperando che si gareggi perché le previsioni meteo non sono delle più confortanti, si parla di ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino subito all'assalto del podio! : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soelden, prova d'apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, ...

Sci alpino - parte la stagione di Coppa del Mondo : Federica Brignone scenderà con il n° 1 nel gigante : Brignone ‘aprirà’ la Coppa del Mondo: a Soelden la sciatrice azzurra scenderà col pettorale numero 1 Sarà Federica Brignone ad aprire la stagione di Coppa del Mondo. L’azzurra, infatti, ha ottenuto il pettorale numero 1 nel sorteggio effettuato alle 19 a Soelden, dove sabato 27 ottobre si disputerà il gigante femminile: la prima manche è in programma alle ore 10, la seconda alle 13 (diretta tv su Raisport ed ...